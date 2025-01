Gattuso: Samo luđak poput mene prihvatio bi poziv u Hajduk

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Hajduk se vratio u Split iz Alicantea gdje teku posljednje pripreme uoči nastavka sezone.

Tim povodom trener splitske momčadi Gennaro Gattuso dao je intervju za Hajduk Digital televiziju.

“Kada je Nikola Kalinić došao u Marbellu uvjeriti me da dođem, znao sam gdje dolazim, znao sam za sve poteškoće, za činjenicu da cijeli Split živi za Hajduk, znao sam za sve i ničim nisam iznenađen. Rekao sam svojim momcima iz stožera prvog dana kada sam im rekao gdje idemo: ‘za nas je ovo Real Madrid’.

Nećemo se obazirati na to da nema pomoćnih terena i da uvjeti nisu idealni. Za nas je to Real Madrid, idemo s razmišljanjem da treba naporno raditi. Samo s radom, s mentalitetom i voljom za napretkom možemo doći ovdje. Samo luđak poput mene prihvatio bi takav poziv.

Ponosan sam što sam prihvatio poziv Hajduka jer osjećam da me cijeli grad podržava. Ne doduše od početka. Na startu sam imao osjećaj hladnoće, ali to je normalno. Morali su me upoznati, a sad osjećam da su svi ljudi dio mene, u dobru i zlu. To mi daje snagu. Ne krijem da sam mogao otići, ali nisam niti malo o tome razmišljao”, rekao je Gattuso.

U Splitu su velika očekivanja…

“Imao sam poziv da odem, ali nisam mogao iznevjeriti grad. Ne mogu iznevjeriti tako veliku vjeru ljudi, ne mogu iznevjeriti svoje igrače, ljude koje rade u klubu. Ima mnogo ljudi koji rade u klubu s velikom strasti. To je za nas velika vrijednost i sretan sam zbog toga.

Napravili smo prvi korak, a sada slijedi drugi koji je puno važniji. Nismo još ništa napravili. Ono što me raduje je mentalitet, volja igrača koju vidim svakog dana, profesionalizam. Kada sam tek došao mentalitet nije bio kakav treba biti i moram reći da su me igrači u ovih sedam mjeseci pozitivno iznenadili”, dodao je Hajdukov trener.