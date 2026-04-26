Garcia iznenadio sastavom za Jadranski derbi

U 32. kolu SuperSport HNL-a od 16 sati na Rujevici se igra Jadranski derbi između Rijeke i Hajduka.
Domaćin je u borbi za europska mjesta te zaostaje pet bodova za trećeplasiranim Varaždinom, uz bod više i utakmicu manje od Lokomotive na petoj poziciji.
Hajduk, s druge strane, lovi tek teoretske šanse za naslov. Sve osim pobjede značilo bi da Dinamo i službeno postaje prvak, bez obzira na ishod susreta protiv Varaždina.
Stigli su sastavi:
RIJEKA: Zlomislić – Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak – Barco, Dantas, Pavić, Gojak – Adu-Adjei, Čop
HAJDUK: Silić – Marešić, Šarlija, Raci – Brajković, Sigur, Pajaziti, Melnjak – Almena, Pukštas – Livaja
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!