‘Dinamo nije u krizi, ali poraz od Vukovara je neočekivan i ovo najviše boli. Hajduk? Dugo je prvenstvo’

HNK Vukovar 1991/Marko Džavić

Pobjede Hajduka i Rijeke, kao i poraz Dinama u 11. kolu SuperSport HNL-a, komentirao je za Sport Klub, Daniel Šarić, bivši hrvatski reprezentativac te nekadašnji igrač Dinama i Rijeke. U proteklom kolu Hajduk je s 1:3 slavio kod Gorice, Rijeka je s 4:2 pobijedila Osijek, dok je Dinamo izgubio 1:0 od Vukovara u Vinkovcima.

Kako ste vidjeli iznenadni poraz Dinama od Vukovara?

“Ne znam što reći. Zbilja neočekivan poraz za Dinamo, ali više od toga boli način na koji je igrao, odnosno skoro ništa nije kreirao prema naprijed. Vukovar je odigrao odlično i zasluženo pobijedio. Čuo sam za podatak da je Dinamo u zadnjih 11 prvenstvenih utakmica nakon Europe dobio samo tri puta. Očito mu ne ide poslije europske scene i ovo je bio težak poraz”, rekao je u uvodu Šarić.

Hajduk je postao lider u poretku HNL-a nakon pobjede nad Goricom.

“Prvenstvo je još dugo. Hajduk je nakon lošeg niza ušao u pozitivan niz koji ga je doveo na prvo mjesto. Zadnje dvije utakmice u gostima je lagano pobijedio i bit će zanimljivo.”

Čini se da se Rijeka probudila poslije slavlja u Europi i prvenstvu. Branitelj naslova polako je uhvatio formu (zadnje četiri utakmice u nizu bez poraza, odnosno tri pobjede i jedan remi).

“Kada dođu inozemni treneri sa novim taktičkim stvarima, treba malo vremena da sjedne na svoje mjesto. Rijeka ima puno kvalitetniju ekipu u odnosu na poredak te mislim da će doći barem do trećeg mjesta, s obzirom da su Hajduk i Dinamo bodovno odmaknuli. Pobjeda protiv Sparte dala je samopouzdanje, a protiv Osijeka odigrala je najbolju utakmicu ove sezone koja je rezultirala s četiri postignuta gola, iako je moglo biti više. Polako se diže i bude došla na mjesto gdje pripada.”

Bili ste igrač Dinama i Rijeke, a upravo oni se međusobno sastaju na Maksimiru. Dinamo je u maloj krizi, a Rijeka u pozitivnom naletu.

“Ne bih rekao da je Dinamo u krizi. Rijeka nema baš pozitivan skor na Maksimiru, odnosno rijetko pobjeđuje. Iako, zbilja se dignula i možemo očekivati dobru utakmicu jer Dinamo će igrati u punom sastavu u odnosu na Vukovar koji je bio loša prezentacija. Očekujem pravi derbi i vidjet ćemo tko će se veseliti.”

Borba za ostanak je otvorena jer se Vukovar probudio (ima isti broj bodova kao Osijek, odnosno 9).

“Sigurno će biti zanimljiva nego prošle sezone. Otkako je Čabraja došao, Vukovar je dobio Rijeku i Dinamo te ostvario dva velika rezultata. Dobro je da se polako dignuo. Osijek je najveće razočaranje, iako ima dobru momčad koja je ispod razine kvalitete igrača. Protiv Rijeke primio je četiri gola, iako moglo biti gore. Po kvaliteti igrača će se dignuti, ali puno ispod onoga gdje je trebao biti.”

A Gorica koja ima dva boda prednosti?

“Gorica ima solidnu ekipu. Igrački gledano, Vukovar je u nezavidnoj situaciji iako ne mora ništa značiti. Uzela je bodove Dinamu pa izgubila od Rijeke i Hajduka. Ovo prvenstvo pokazalo je da svatko svakoga može dobiti, a od trećeg do sedmog mjesta razlika je samo dva boda tako da će biti vrlo zanimljivo. Prošle sezone bilo je za prvaka, a ove će biti za ostanak”, zaključio je Šarić za Sport Klub.