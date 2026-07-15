Dinamo je pronašao dugoročnu zamjenu za Mišića? Veznjak je pred potpisom

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xxJosipxBandicx via Guliver Image

Dinamo je navodno dogovorio dolazak Fuzyja Taylora, 18-godišnjeg defenzivnog veznjaka ganskog prvaka Medeame SC.

Mladi igrač u Maksimir stiže u kolovozu na jednogodišnju posudbu s pravom otkupa ugovora, a formalizacija posla čeka službeni početak prijelaznog roka u Gani, pišu Sportske novosti.

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Uprava kluba u Tayloru vidi dugoročnog nasljednika Josipa Mišića. Maksimirski izvori za isti medij istaknuli su njegove igračke atribute:

“Polažemo velike nade u Taylora, dolazi kao zamjena Josipu Mišiću. Strašno je talentiran i moćan, igra s kompjutorskom logikom. Startat će s B momčadi, ali će i trenirati s A momčadi. Bio je najbolji vezni igrač u Gani sa 17 godina i kompletnu je sezonu odigrao sa seniorima. Naravno, mora se prilagoditi jer mu je tek 18 godina, ali ga vrlo brzo vidimo u rosteru kod Marija Kovačevića.”

Iza Taylora je već ozbiljno seniorsko iskustvo. Prošle je sezone bio standardan prvotimac u pohodu Medeame na naslov prvaka, upisavši 28 nastupa u početnoj postavi uz jedan postignuti pogodak. Plan stručnog stožera je postupan razvoj; mladi veznjak prilagodbu će započeti kroz B momčad, uz paralelne treninge s prvim sastavom Plavih.