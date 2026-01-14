Dinamo doveo mladog napadača

Ban je nogometno stasao u Hajduku, potom nastupao za Dugopolje, a prošle sezone preselio u Šibenik, gdje je igrao za kadetsku i juniorsku momčad.

Ove sezone za juniore Narančastih upisao je 23 nastupa i osam pogodaka, a priključen je i prvoj momčadi, za koju je pod vodstvom Marina Oršulića odigrao dvije seniorske utakmice, prenosi ŠI Sport.

U Dinamu njegov dolazak vide kao dugoročnu investiciju, a Ban će karijeru nastaviti u juniorskom pogonu, s ciljem da se kroz razvoj izbori za priliku u seniorskoj momčadi.