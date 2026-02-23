Boto o stanju u Osijeku: ‘Oni su otišli, ali gospođica je i dalje tu’

Pod njegovim vodstvom, Flamengo je brazilski prvak i aktualni osvajač Cope Libertadores, a momčad prema Transfermarktu vrijedi 223,7 milijuna eura. Među zvijezdama su Lucas Paquetá (35 milijuna) i Samuel Lina (20 milijuna), koje je Boto doveo iz europskih klubova poput West Hama i Atletico Madrida.

Podsjetimo, iskusni portugalski stručnjak stigao je u Osijek početkom 2024. nakon angažmana u Benfici, Šahtaru i PAOK-u s ciljem da klub napravi iskorak. No, zadržao se manje od godinu dana, napustivši klub nakon ponude Flamenga.

U Osijeku je radio u upravi bivšeg predsjednika Ferenca Sakalja, prokurista Vladimira Čohara i članice uprave Valentine Koprivnjak, ali s njima nije uspio pronaći zajednički jezik.