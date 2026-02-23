Boto o stanju u Osijeku: ‘Oni su otišli, ali gospođica je i dalje tu’

Jose Boto (59) danas spada među najuspješnije sportske direktore u Južnoj Americi.
“Nedostaje profesionalnosti u cijelom klubu, počevši od uprave. Vlado i Ferenc su otišli, ali gospođa (Valentina Koprivnjak, op. a.) i dalje je tu. Nemaju nimalo osjećaja za ono što je moderan nogomet”, rekao je Boto sada za Index pa dodao:
“Sjećam se kada sam napustio klub – bili smo na trećem mjestu. Problem je u tome što se nogomet jako promijenio. Svi klubovi trebaju moderne ljude otvorenog uma, s novim idejama, strašću i profesionalizmom. Mislim da ljudi koji su bili na čelu prije, kao i oni sada, to nemaju, a ne vole ni ljude koji to imaju, čak ni kada su iz Osijeka. Nadam se da će se situacija popraviti, ali za mene bi bilo veliko iznenađenje ako se stvari doista poboljšaju.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!