VIDEO / Ovaj video govori sve o stanju u Osijeku: ‘Teško da bi itko rekao nešto pametno’

NK Osijek

Jedan od zaštitnih znakova NK Osijeka je glasnogovornik kluba, Mario Mihić.

Lokomotiva je u 23. kolu HNL-a pobijedila Osijek 3:1, a nakon utakmice je Osijek objavio video u kojem se navijačima obratio glasnogovornik Mario Mihić. Uz sebe nije imao sugovornika, a objasnio je u emotivnom istupu s Maksimira i zašto.

“Sada, već debelo nakon završetka utakmice između Lokomotive i naše momčadi, javljamo vam se s praznog maksimirskog stadiona. Kao što vidite, sugovornika nemam, nije to ni trener niti bilo koji naš prvotimac. Smatramo, evo i osobno, nakon ovakve utakmice i još jednog takvog poraza, nakon 23 odigrane utakmice u borbi za prvenstvene bodove, da sve što bi itko rekao teško može biti pametno i suvislo. Pozdrav iz Zagreba”, poručio je Mihić.

Osijek je posljednja momčad prvenstva s osvojenih 17 bodova.