Bivši HNL trener za SK opleo po Kovačeviću i Bobanu: ‘Četiri mjeseca su imali za uigravanje, ovo je nedopustivo!’

GNK Dinamo Zagreb

U utakmici 13. kola SuperSport HNL-a Istra 1961 priredila je veliko iznenađenje — na stadionu Aldo Drosina svladala je Dinamo 2:1 i skočila na treće mjesto ljestvice. Nakon senzacionalnog ispadanja iz Kupa od četvrtoligaša Kurilovca, momčad iz Pule pokazala je karakter te je nanijela poraz doprvaku Hrvatske. Junak susreta bio je Nigerijac Salim Fago Lawal, dvostruki strijelac u 10. i 32. minuti, dok je jedini pogodak za Dinamo postigao Monsef Bakrar u 81. minuti.

O iznenađujućem ishodu, problemima u igri Dinama i aktualnom trenutku Modrih razgovarali smo s bivšim igračem i trenerom Istre 1961 i Rijeke — Elvisom Scorijom.

“Istra je iskoristila maksimalnu nesigurnost Dinama”

“Bio sam na utakmici u Puli i bilo je odlična atmosfera. Istra je došla iz onog poraza u Kupu, koji se zna dogoditi, i ne treba od toga raditi tragedije. S druge strane, Dinamo je došao u situaciju da se vadi, i kod njih se od početka vidjelo puno nesigurnosti. Ukratko, Istra je u prvom poluvremenu, rekao bih, bila puno bolja, dala je dva gola. Istra je iskoristila maksimalnu nesigurnost Dinama i imala je dominaciju.

Drugo poluvrijeme bilo je konfuzno, Dinamo je pokušao napasti i nakon što su zabili gol u 81. minuti ipak do kraja utakmice nisu uspjeli napraviti pritisak i Istra je zasluženo uzela pobjedu.“

Na pitanje je li ga novi poraz Dinama iznenadio, kazao je:

“Nisam ovo očekivao od Dinama, očekivao sam da Modri mogu do remija. Dinamo je potresen, vidi se da nije pravi, a to se već duže vremena vidi. Mislim da se previše jednostavno forsira jedan stil igre koji ne prolazi. Mislim da se treba malo to promijeniti. Ako nešto ne ide pet kola, treba se promijeniti.

Dinamo je trebao u zadnjoj liniji igrati ipak s tri igrača. Trebalo je pokušati s bekovima, wing-bekovima, s dvije špice, s dva vezna i s jednim ofenzivnim veznim. Nešto napraviti, jer ovaj sustav ne funkcionira. Nemaš adekvatnog desnog beka. Praktički si zadnja četiri kola primio sve golove preko desnog beka, a ništa nisi mijenjao. Tako da mi je Dinamo bio sklon samoubojstvu u zadnjih četiri-pet utakmica.“

Na pitanje o sve glasnijim kritikama na račun trenera Kovačevića, Scoria odgovara mirno, ali jasno.

“Svatko odgovara za svoj rezultat, a u ovom trenutku rezultat nije adekvatan i to je to. Sve je to dosta jednostavno. Kad vodiš Dinamo, znaš da je uvijek prisutan pritisak jer imaš najbolju ekipu u državi i jasno je da moraš pobjeđivati. Mislim da im se jednostavno u ovom trenutku nalagalo, zbog izbora igrača, da se primijeni sustav igre s tri u zadnjoj liniji.

Zašto? Ionako se uvijek možeš vratiti nakon mjesec, dva dana na četiri u zadnjoj liniji, to nije problem. Ukratko, morao si na taj način sakriti određene mane i odigrati na način koji ti odgovara. Mislim da Dinamo u ovom trenutku može bolje od ovoga što je prezentirano.“

Mnogi su mišljenja kako Kovačević još nje uspio uigrati potpuno novu momčad, a drugi koji ga kritiziraju da je ispucao sve kredite?

“Ne bih se složio s tim da je Dinamu potrebno još vremena da se uigra. Kovačević je imao dovoljno vremena, čak četiri mjeseca, jer nije igrao kvalifikacije za Europu. Dakle, imali su dovoljno vremena da slože i uigraju ekipu, tako da te kritike imaju svoj temelj.

Mislim da Dinamo u ovom trenutku može bolje nego što je prezentirano na terenu. Samo to je sukus priče, ništa više od toga. Treba složiti ekipu prema igračima koje imaš i postaviti sustav koji njima odgovara. Nije realno za Dinamo da ima četiri poraza u ovom trenutku prvenstva, to jednostavno nije realno.“

Kao bivši trener s dosta iskustva Scoria je dodao:

“Vidim i dalje utrku za naslov i dalje vidim Dinamo kao favorita jer ima još jako puno utakmica do kraja. Sad, hoće li Hajduk uspjeti promijeniti mentalitet i zadržati prednost, vidjet ćemo do kraja. Dinamo je po meni i dalje prvi favorit. Vidjet ćemo kako će sve to izgledati jer tek je sredina studenoga i pred nama je još puno utakmica.“

Za kraj, Scoria daje realan i trenerski komentar:

“Hipotetski neću pričati ni filozofirati kako bih ja igrao da sam trener Dinama jer to bi bilo neukusno. No, ponavljam, Dinamo ima široku bazu igrača i pokazao je da može igrati dobro s dva napadača. To nije problem, to treba trener odlučiti.

Po meni je najveći problem taj što se ljudi koji su planirali sezonu i slagali momčad nisu smjeli dovesti u situaciju da nemaju zamjenu za desnog beka. Kad se ozlijedio Moris Valinčić, vidi se da nemaju adekvatna rješenja. Apsolutno kažem – klub kao klub nije smio dozvoliti tako nešto.“