Bennacer se nakon dva mjeseca napokon vraća na teren

Nije igrao dva mjeseca.
Veznjak Dinama Ismael Bennacer (28) oporavio se od ozljede zadnje lože i ovih dana bi se trebao priključiti treninzima i to u punom ritmu.
Alžirac je 6. siječnja na utakmici afričkoga Kupa nacija protiv DR Konga osjetio zatezanje u zadnjoj loži i izašao je iz igre. Napustio je turnir i vratio se u Zagreb.
Nije igrao protiv FCSB-a, ali se onda u momčad vratio u idućoj utakmici protiv Osijeka i izašao nakon 23 minute zbog iste ozljede. Tada ga je protiv Osijeka zamijenio Luka Stojković.
Stojković je sjajno iskoristio prilike u Dinamu koje je dobio u posljednje vrijeme, a sad se našao i na pretpozivu Zlatka Dalića za pripremne utakmice protiv Kolumbije i Brazila u SAD-u 26. ožujka, odnosno 31. ožujka.
Bennacer je u Dinamu do kraja ove sezone na posudbi iz Milana.
