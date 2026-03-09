Dalić objavio popis za Kolumbiju i Brazil, devetorica na pretpozivu!

Podijeli :

Izbornik hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić, pozvao je 26 igrača te poslao devet pretpoziva za prijateljske utakmice koje će Vatreni u ožujku odigrati u Orlandu.

Hrvatsku reprezentaciju čeka dvostruki program u Orlandu gdje će odmjeriti snage s Kolumbijom 26. ožujka, a potom s Brazilom 31. ožujka. Utakmice će biti odigrane u okviru prijateljske serije “Put do 26”, a u kojoj će uz Hrvatsku, Brazil i Kolumbiju sudjelovati i Francuska.

Izbornik Dalić ostao je vjeran dobro poznatim snagama, a uz 26 igrača uputio je i devet pretpoziva koje će prema potrebi aktivirati uoči okupljanja reprezentacije koje je zakazano za 23. ožujka.

Hrvatska je s Brazilom do sada igrala pet puta, a u najboljem sjećanju ostao je prethodni susret na SP-u u Kataru 2022. godine kada su Vatreni u sjajnom četvrtfinalnom susretu slavili nakon izvođenja jedanaesteraca. Prvi susret bio je odigran u Splitu 2005. godine, okončan uz prijateljskih 1:1, a godinu kasnije Brazilci su na početku SP-a u Njemačkoj slavili s 1:0. Brazil je s 3:1 bio bolji na otvaranju domaćeg SP-a 2014. godine, a Južnoamerikanci su bili bolji i u prijateljskom susretu 2018. u Liverpoolu (2:0). S Kolumbijom, pak, Hrvatska još nije igrala.

Reprezentativci će 23. ožujka doputovati u Orlando iz svojih odredišta, a istoga dana će iz Zagreba otputovati stožer i delegacija Saveza, uz igrače iz SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Popis pozvanih igrača:

Vratari: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Braniči: Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković, Ivan Smolčić

Vezni: Luka Modrić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović

Pretpozivi: Bruno Petković, Mislav Oršić, Franjo Ivanović, Domagoj Bradarić, Toma Bašić, Dion Drena Beljo, Franko Kovačević, Karlo Letica, Luka Stojković

Raspored utakmica:

Četvrtak, 26. ožujka:

16:00* Brazil – Francuska (Stadion Gillette, Foxborough)

19:30* Kolumbija – Hrvatska (Stadion Camping World, Orlando)

Nedjelja, 29. ožujka:

15:00* Kolumbija – Francuska (Stadion Northwest, Landover)

Utorak, 31. ožujka:

20:00* Brazil – Hrvatska (Stadion Camping World, Orlando)