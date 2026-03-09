Legendarni Štef Deverić za SK: ‘Dinamo je derbi odradio majstorski’

Podijeli :

Sport Klub

Dinamo je na rasprodanom Poljudu odradio derbi 25. kola SHNL-a gotovo školski. U početnih dvadeset minuta Dinamo je uzdrmao Hajduk s dva brza gola, a na koncu je slavio 3:1.

Novom pobjedom i s nova tri boda Dinamo je poprilično otežao Splićanima san o naslovu prvaka. Naime Modri su pobjegli na velikih deset bodova prednosti, a njihov nekadašnji napadač Stjepan Štef Deverić, poznatiji kao ‘Turopoljski top’ kako ga je volio zvati legendarni radiokomentator Ivan Tomić, za Sport Klub je bez puno okolišanja poručio: “Dinamo je derbi odradio majstorski” i “ova momčad sve više dobiva glavu i rep”.

Štef Deverić nije propustio s društvom u miru pogledati nedjeljni derbi. Ne skriva kako je uvijek bio navijač Dinama iako je tijekom svoje karijere nosio i dres Hajduka.

POVEZANO SKener: Kad je strpljenje pobijedilo paniku Garcia: Realnost je da se ne možemo uspoređivati s Dinamom

Tako je derbi ‘koji je Hajduk morao dobiti’ kako bi ostao u utrci za titulom koju čeka od 2005. godine, Dinamo pretvorio u demonstraciju moći.

Dinamo je sva tri gola zabio već u prvom dijelu preko Zajca, Vidovića i Bakrara, a domaćinu je ostalo tek da preko Pukštasa nakratko vrati nadu.

Štef Deverić, koji je u derbiijma zabijao u oba dresa, dakle Dinama i Hajduka, na pitanje kako je vidio derbi mirnim glasom je rekao:

“Kako sam vidio derbi? Samo mi treba minuta da vam ispričam kako je Dinamo derbi odradio majstorski. Uživao sam”, smije se Deverić i dodaje:

“Dinamo je ušao maksimalno u utakmicu, to se odmah vidjelo. Praktički je već u prvih 20 minuta riješio sve, agresivno je napao Hajduk i domaćin se jednostavno tu nije snašao. Nakon toga smo cijelo vrijeme diktirali utakmicu i mislim da smo zasluženo pobijedili, i to uvjerljivo.”

Na pitanje može li se ovakva partija nazvati šampionskom, Deverić ne dvoji.

“Dinamo igra sve bolje iz utakmice u utakmicu. Činjenica je sigurno da se dobro trenira, to se vidi na terenu. Sigurno je i da su sad malo Hajduku ambicije splasnule, jer ipak je deset bodova razlike. Treba do kraja igrati kako treba i pobjeđivat, što i radimo”, naglasio je legendarni napadač iz Donje Lomnice koji je igrom slučaja i spletom okolnosti sredinom osamdesetih nakratko postao – Stipe.

No, njegovi dani u Hajduku ovaj puta nisu bili tema i samo je kratko sa smiješkom dobacio: “To sam već zaboravio, ha, ha“

Priča se sama od sebe nametnula – je li ovo Dinamo koji podsjeća na šampionske generacije, pa čak i onu iz 1982. godine koju je vodio legendarni Ćiro Blažević.

“OK, lijepo se prisjetiti šampionske sezone 1982. godine, ali teško je uspoređivati. Sad je sve drugačije, drugo vrijeme, drugi nogomet i teško je to stavljati u isti koš. Generalno, činjenica je da ova momčad sve više dobiva glavu i rep, da igra sve bolje i to je najbitnije. Teško je uspoređivati – onaj je bio Dinamo, ovaj je Dinamo – ali sigurno da imaju tu pozitivnu vibru i to pokazuju na terenu”, kaže Deverić.

Posebno je izdvojio trenerski potpis i nekoliko ključnih igrača.

“Zvone Boban je napravio jedan obrat i očito je da je uspio u tome. Normalno da je to teško napraviti, međutim to je rizik koji se očito isplatio. Od igrača koji su ostali jako mi se dopada Luka Stojković, a što se njega tiče on je sad počeo sve bolje i bolje igrati. To je najbitnije za Dinamo.”

Kad su ostali igrači Dinama u pitanju još je dodao:

“Beljo je odradio svoje, ipak je zabio 14 golova i to treba poštivati, Mišić se ponaša kapetanski i uvijek je onaj standardni Mišić. Tu je i Sergi Domínguez koji je bio u krizi, ali je pokazao je da je treneru važan, da je karakter. Matteo Pérez Vinlöf će isto doći na svoje. Ma ima tu puno igrača koji dižu ovu momčad. Evo i Niko Galešić se počeo pojavljivati, a ne smijem zaboraviti i igrača TOP klase kao što je Slovenac Miha Zajc. Da se razumijemo, nije on ‘bezvezni igrač’, on je pravi razigravač i sigurno nije bez veze bio reprezentativac i nije ga bezveze Fener kupio. Sigurno je da je to jedna kvaliteta koja je Dinamu trebala. Ukratko, Dinamo ima jednu sigurno dobru kvalitetu i igra sve bolje – i to daje rezultate.

Pitanje se nametnulo samo od sebe, a to je činjenica kako je ono što se ne vidi u zapisniku – atmosfera.

“Dinamo je, normalno, sad jako sretan. I meni je drago, kako ne bi bilo. Znate kako se kaže, trofeji dižu samopouzdanje. Ova utakmica na Poljudu je bila velika, bitna, a najbitnije je da igramo dobro u zadnje vrijeme. A tu je i jako dobra atmosfera u svlačionici.“

Na kraju je legendarni Štef poslao i jasnu poruku o temi koja Dinamove navijače godinama boli. Svi jedva čekaju novi maksimirski stadion s krovom, da o kiši više nitko ne razmišlja.

“Sigurno da trebamo novi stadion. I da Dinamo to svakako zaslužuje. Jedva čekam da se izgradi”, zaključio je Deverić.