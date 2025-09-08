Bennacer odradio prvi trening s Dinamom: Prvi dodiri u plavom

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo by Guliver

Ismael Bennacer (27) prošlog je tjedna postao novi član Dinama. Stigao je iz Milana na jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa. Dinamo je njegov dolazak najavio u petak u ranim jutarnjim satima, a poslijepodne ga i službeno predstavio u plavom dresu nakon liječničkog pregleda i potpisa ugovora.

Alžirski veznjak u ponedjeljak je odradio prvi trening s momčadi koja se priprema za dvoboj šesnaestine finala Kupa protiv Dinama Predavca (srijeda, 10. rujna, 16:30). Klub je na društvenim mrežama podijelio fotografiju s treninga uz poruku: “Prvi dodiri u plavom”. Očekivanja su velika, navijači nestrpljivo iščekuju njegov debi, a interes je stvorio pravu “bennaceromaniju” među plavim navijačima.

Ipak, naglašava se da će trebati malo vremena da Bennacer uđe u optimalnu formu. Kad se potpuno spremi, trebao bi postati važan oslonac u veznoj liniji Dinama i donijeti kvalitetu koja se od njega očekuje – biti igrač prevage i ključni “faktor X”.

Dinamo je uz to objavio i galeriju od 12 fotografija s treninga na kojima su, uz trenera Marija Kovačevića, i Sandro Kulenović, Josip Mišić, Luka Stojković, Cardoso Varela te ostali igrači koji nisu na reprezentativnim okupljanjima.