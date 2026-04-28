Andy Bara žestoko odgovorio predsjedniku Porta: ‘Ispada kao da dođem s crnim kombijem, stavim igrača u gepek…’

Nakon optužbi predsjednika portugalskog kluba Andréa Villasa-Boasa na račun Dinama i menadžera Andyja Bare, stigao je žestok odgovor – Bara je njegove tvrdnje nazvao “neviđenim glupostima”.

“Dani Olmo je danas ovo što jest baš zato što je igrao u Dinamu. To znaju i Olmo i njegova obitelj. Prema predsjedniku Porta, ispada da igrač i obitelj ne bi trebali odlučivati o karijeri. Zar to nije malo nezgodno? Igrač i obitelj imaju pravo odlučiti gdje će graditi karijeru, a ne predsjednik nekog kluba. Po njegovim riječima ispada kao da dođem s crnim kombijem, stavim igrača u gepek i nekamo ga odvedem”, rekao je Bara za Sportske novosti.

Podsjetio je i da mnogi iz Olmove generacije nisu uspjeli u Barceloni, dok je odlazak u Dinamo bio ključan za njegov razvoj.

Nadalje, Bara je kao primjer naveo Mikayila Fayea, za kojeg tvrdi da ga je Porto želio dovesti.

“Osobno sam bio u Portu u svibnju, na sastanku s njegovim direktorom Andonijem Zubizarretom. Na sve su načine željeli dovesti Fayea iz Barcelone. Kad je Faye trebao doći u Porto, onda je taj put bio dobar, zar ne? A kad se to nije dogodilo, onda taj put više ne valja. Ja stvarno molim Boga da sva afrička djeca dožive sudbinu Mikayila Fayea. Spasio je sebe, svoju obitelj i cijelo svoje selo”, poručio je Bara.

Istaknuo je i razliku u uvjetima koje Varela ima u Dinamu u odnosu na Porto.

“Varela je sa 16 godina zaigrao za Dinamo, a to nisu napravili mnogi veliki svjetski igrači koji su potekli iz Dinama. U Portu je imao 250 eura mjesečne plaće i živio je u Akademiji. U Dinamu ima 15 tisuća eura neto mjesečno i živi u svom luksuznom stanu. Živi kao kralj, on i njegova obitelj”, rekao je Bara.

Za kraj je poslao jasnu poruku Villasu-Boasu:

“Prije nego što počne bubati bedastoće, neka se gospodin Villas-Boas informira. Mene ne mora respektirati, ne respektiram ni ja njega. Ali mora respektirati Dinamo. Kao što ja, za razliku od njega, respektiram Porto kao veliki klub. Dinamo nije zaslužio da o njemu govori na taj način”, zaključio je Bara.