CIES: Tri Dinamova igrača zajedno vrijede preko 30 milijuna eura

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je procjene tržišne vrijednosti igrača iz SuperSport HNL-a i srpske lige.

Na popisu desetorice našla su se samo tri igrača iz hrvatskog prvenstva, i to svi iz Dinama.

Najvrjedniji među njima je Dion Drena Beljo, najbolji strijelac lige s 29 golova, čija se vrijednost procjenjuje na 16,1 milijun eura. Ispred njega je jedino Vasilije Kostov iz Crvene zvezde s procijenjenih 23,32 milijuna eura, dok je Sergi Dominguez treći s 10,48 milijuna. Na desetom mjestu nalazi se Matteo Perez Vinlof, procijenjen na 5,92 milijuna eura.

Ove brojke znatno odstupaju od procjena Transfermarkta, koji Belju vidi na četiri milijuna eura, a Domingueza i Vinlofa na 2,5 milijuna, no uskoro se očekuje nova aktualizacija vrijednosti.

