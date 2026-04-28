CIES: Tri Dinamova igrača zajedno vrijede preko 30 milijuna eura

Međunarodni centar za sportske studije (CIES) objavio je procjene tržišne vrijednosti igrača iz SuperSport HNL-a i srpske lige.
Na popisu desetorice našla su se samo tri igrača iz hrvatskog prvenstva, i to svi iz Dinama.
Najvrjedniji među njima je Dion Drena Beljo, najbolji strijelac lige s 29 golova, čija se vrijednost procjenjuje na 16,1 milijun eura. Ispred njega je jedino Vasilije Kostov iz Crvene zvezde s procijenjenih 23,32 milijuna eura, dok je Sergi Dominguez treći s 10,48 milijuna. Na desetom mjestu nalazi se Matteo Perez Vinlof, procijenjen na 5,92 milijuna eura.
Ove brojke znatno odstupaju od procjena Transfermarkta, koji Belju vidi na četiri milijuna eura, a Domingueza i Vinlofa na 2,5 milijuna, no uskoro se očekuje nova aktualizacija vrijednosti.
Top estimated transfer values, 🇭🇷 & 🇷🇸 top divisions 💵
🥇 #VasilijeKostov 🇷🇸 €23.2m
🥈 #DionBeljo 🇭🇷 €16.1m
🥉 #SergiDominguez 🇪🇸 €10.5m#Owusu 🇬🇭 #Simic 🇷🇸 #Kostic 🇲🇪 #Ugresic 🇷🇸 #Novicic 🇷🇸 #Dragojevic 🇷🇸 #PerezVinlof 🇸🇪
— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 28, 2026
