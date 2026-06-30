Šesterostruki francuski prvak izbačen iz svih domaćih natjecanja

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FEP Panoramic via Guliver

Pad francuskog kluba...

Šesterostruki francuski prvak Bordeaux izbačen je iz svih nacionalnih natjecanja odlukom financijskog nadzornog tijela tamošnjeg nogometa (DNCG), jer na klupski račun nije sjela obvezna uplata od devet milijuna eura.

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Klub je odmah podnio žalbu, a ne bude li ona usvojena, bivši velikan past će u šesti rang natjecanja (Régional 1), nakon što je protekle dvije sezone već proveo u četvrtoj ligi. Iz kluba poručuju kako će žalbeni postupak, koji se očekuje za otprilike dva tjedna, iskoristiti za dovršetak plana financiranja za sezonu 2026./2027.

U pozadini financijskog sloma traje proces prodaje kluba. Trenutačni vlasnik Gérard Lopez, pod čijim je vodstvom Bordeaux u samo tri godine potonuo iz prve u četvrtu ligu, pregovara s britanskim investicijskim fondom Sparta Capital.

Kako bi se spasio ostanak u četvrtom rangu, u žalbenom roku razmatraju se tri moguća rješenja: da Lopez sam uplati potreban iznos, da fond Sparta odobri pozajmicu od deset milijuna eura ili da gradske vlasti pristanu na Spartine zahtjeve o smanjenju najma i opciji kupnje stadiona Stade Atlantique, čime bi se ubrzalo preuzimanje kluba.

Bordeaux, koji je kroz povijest osvojio šest naslova prvaka Francuske (posljednji 2009. godine) te brojne domaće kupove, danas proživljava najteže dane i nalazi se miljama daleko od stare slave.