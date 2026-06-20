Šok za srpskog reprezentativca! Napoli ga nakon sjajne sezone otpisao, može potražiti novi klub

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Domenico Cippitelli via Guliver

Iz Napulja stiže neočekivana vijest – Vanja Milinković-Savić više nije u planovima Napolija za sljedeću sezonu, iako je iza njega vrlo dobra godina u Serie A.

Prema informacijama iz Italije, uprava Napolija već je obavijestila srpskog reprezentativca da na njega više ne računa te da može potražiti novu sredinu. Ovakav potez iznenadio je javnost, s obzirom na to da je Milinković-Savić prošle sezone bio jedan od najpouzdanijih vratara u ligi.

U Napoli je stigao prošlog ljeta na inzistiranje tadašnjeg trenera Antonia Contea. Klub je za jednogodišnju posudbu iz Torina platio 15 milijuna eura, a početkom srpnja trebao bi biti aktiviran i obvezni otkup vrijedan dodatnih šest milijuna eura. Unatoč tome, Napoli ga sada stavlja na transfer-listu.

Statistički gledano, imao je solidnu sezonu – u 38 nastupa primio je 38 pogodaka i čak 15 puta sačuvao mrežu netaknutom. Ipak, to mu nije bilo dovoljno da zadrži status prvog vratara, što je izazvalo iznenađenje i kod navijača i u samom klubu.

Njegova budućnost dodatno je postala neizvjesna i zbog mogućih promjena na klupi, gdje se kao novi trener spominje Massimiliano Allegri, koji bi trebao preuzeti momčad. Očekuje se da će upravo status Milinković-Savića biti jedna od prvih tema nove sportske politike.

Interesa za njega ne nedostaje – već se spominju klubovi iz Saudijske Arabije, a nakon što je postalo jasno da ga Napoli želi prodati, očekuje se i uključivanje europskih klubova u borbu za njegov potpis.

Tijekom karijere branio je i za Vojvodinu, Lechiu Gdańsk, SPAL, Ascoli Calcio, Standard Liège, a bio je i član Manchester Uniteda, iako za engleski klub nikada nije upisao službeni nastup.