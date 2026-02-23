Pongračićeva Fiorentina do važne pobjede protiv Šemperove Pise, Morina Bologna svladala Mlačićev Udinese

Podijeli :

xGiuseppexMaffiax via Guliver

Nogometaši Bologne pobijedili su večeras kod kuće Udinese 1-0 u utakmici 26. kola talijanske Serie A i došli na osmo mjesto ljestvice.

Pobjednički gol za Bolognu postigao je Federico Bernardeschi iz jedanaesterca u 75. minuti. Nikola Moro je igrao od 55. minute za Bolognu, dok je Branimir Mlačić ostao na klupi Udinesea.

VIDEO / Mlačić ekskluzivno za SK o Hajduku, treneru Garciji, prelasku u Udinese…

Bologna je osma na tablici s 36 bodova, dok je Udinese na 11. mjestu s 32 boda.

U ranijem terminu, Fiorentina je kod kuće u Firenci svladala Pisu s 1-0. Pobjednički gol za Fiorentinu postigao je Moise Kean u 13. minuti. Marin Pongračić je odigrao, i to dobro, cijelu utakmicu za Viole, dok je vratar Adrian Šemper bio na klupi Pise.

Fiorentina je na 16. poziciji na tablici s 24 boda, dok Pisa zauzima pretposljednje, 19. mjesto s 15 bodova.