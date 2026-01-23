‘Perišić je sve dogovorio s Interom, želi se vratiti’

Nakon dolaska Petra Sučića, Inter bi uskoro mogao dodatno pojačati hrvatsku koloniju u klubu. U Milanu ozbiljno rade na povratku Ivana Perišića, a istovremeno planiraju dovesti i dvojicu mladih talenata – Leona Jakirovića i Branimira Mlačića.
Inter se nada da će PSV biti spreman na pregovore oko Perišića, a šanse za njegov povratak porasle su nakon poraza nizozemskog kluba u Newcastleu. Ako Bayern sljedeće srijede pobijedi u Nizozemskoj, PSV bi bio eliminiran čak i iz doigravanja, što bi još više povećalo šanse za Perišićev povratak u talijanskog velikana.
Vodstvo Intera već ima zeleno svjetlo vlasnika za transfer, piše Corriere dello Sport. Isti izvor navodi da s Inter s Perišićem ima načelni dogovor, a u klubu ga vide kao važno rješenje na oba boka, bez obzira na to što 2. veljače puni 37 godina.
Paralelno s tim, Inter ulaže i u budućnost. Leon Jakirović (2008.) stigao je u Milano na liječničke preglede u sklopu transfera vrijednog 2,5 milijuna eura uz dodatne bonuse. Nakon potpisa priključit će se U23 momčadi.
Na meti je i Branimir Mlačić (2007.) iz Hajduka, za kojeg Inter nudi oko pet milijuna eura, uz mogućnost da do kraja sezone ostane na posudbi u Splitu.
