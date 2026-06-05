Nevjerojatna scena u Parizu: Drugi finalist poznat bez odigranog poena, navijačima vraćaju novac

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Guliver

Flavio Cobolli drugi je finalist Roland Garrosa! Matteo Arnaldi predao je sunarodnjaku meč bez izlaska na teren zbog virusa, pa će gledatelji na Philippe-Chatrieru dobiti povrat novca jer su ostali bez očekivanog talijanskog derbija.

Iako Cobolliju sigurno nije drago što je do najvećeg uspjeha karijere stigao na takav način, priliku za povijesni rezultat imat će već u nedjelju. Tada će se za naslov pobjednika Roland Garrosa boriti protiv Alexandera Zvereva.

Sad ili nikad: Zverev nakon četiri sata do finala Roland Garrosa, za prvi Grand Slam naslov igrat će protiv Talijana

Tenisač iz Firence ovim je plasmanom osigurao skok na 10. mjesto ATP ljestvice, a eventualnim osvajanjem turnira probio bi se čak do petog mjesta na svijetu. Protiv Zvereva je dosad igrao četiri puta, a Nijemac vodi 3:1 u međusobnim dvobojima. Jedinu pobjedu Cobolli je ostvario u travnju, kada je u polufinalu Münchena slavio sa 6:3, 6:3.

Prvi polufinalni susret dana donio je dvoboj Alexandera Zvereva i Jakuba Menšíka. Nijemac je do pobjede stigao nakon četiri seta rezultatom 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 te izborio prvo finale Roland Garrosa u karijeri.