VIDEO / Perišić spasio čisti pogodak, a onda zabio za pobjedu PSV-a!

Podijeli :

Ivan Perišić je u 76. minuti susreta zabio za 2:1 i pobjedu PSV-a protiv Fortune Sittarda u 19. kolu nizozemske Eredivisie.

Mauro Junior sjajnom je loptom u prostor uposlio Perišića, a hrvatski reprezentativac je iz matne situacije silovito pogodio za vodstvo aktualnog prvaka.

Bio je to treći pogodak za Perišića ove sezone u najjačem razredu nizozemskog nogometa.

VIDEO / Pogledajte kako je Perišić sprintao u obranu i spriječio siguran gol

Tako je na najbolji mogući način potvrdio sjajnu obrambenu reakciju iz 53. minute. Tada se pri rezultatu 1:1 u punom sprintu vratio u kazneni prostor i pravovremeno oduzeo loptu protivničkom igraču Petersonu koji se baš u tom trenutku spremao šutirati s desetak metara iz izgledne situacije.

Što se tiče prvog poluvremena, PSV je poveo već u osmoj minuti preko Paula Wannera, a domaćin je izjednačio golom Kaja Sierhuisa u 12. Rezultat se nije mijenjao sve dok na scenu nije stupio već spomenuti Perišić i donio 17. pobjedu PSV-u u prvenstvu. Aktualni prvak ima čak 52 boda na kontu nakon 19 kola, dok je drugoplasirani Feyenoord na 36.

Alen Halilović igrao je od 82. minute za domaći sastav.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.