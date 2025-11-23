Lazio slavio protiv Leccea, preporođeni Toma Bašić asistirao

Podijeli :

Giuseppe Maffia via Guliver

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lazio je pobijedio Lecce sa 2-0, a asistenciju za prvi gol upisao je hrvatski nogometaš Toma Bašić.

Rimski sastav je do pete pobjede sezone stigao golovima Mattea Guendouzija u 29. minuti, te Tijjania Noslina u petoj minuti sudačke nadoknade.

Nakon što je primio loptu iz auta, Bašić je probio po lijevoj strani ubacivši pred vrata gdje je Guendouzi u padu zahvatio loptu pogodivši za 1-0. Lazio je u 50. minuti još jednom zatresao suparničku mrežu, no gol Boulayea Dia je poništen zbog prekršaja.

Domaćin je u 71. minuti mogao povećati prednost, ali su Guendouzi, a u nastavku akcije i Mattia Zaccagni uzdrmali okvir gola.

Konačnih 2-0 postavio je Tijjani Noslin u petoj minuti sudačke nadoknade. Bašić je igrao cijeli susret za Lazio koji je s nova tri boda napredovao na osmu poziciju sa 18 bodova. Lecce se nalazi na 16. mjestu sa 10 bodova.

Tri boda je osvojio i drugi rimski klub, Roma je gostovanju pobijedila Cremonese sa 3-1 preuzevši barem privremeno vrh ljestvice Serie A.

Golove za sastav iz Rima zabili su Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) i Wesley Franca (69), dok je za Cremonese zabio Francesco Folino (90+3).

Roma sada vodi na ljestvici sa 27 bodova, dva više od Napolija, dok Inter na trećem mjestu ima tri boda manje, te susret manje. Cremonese drži 12. mjesto sa 14 bodova.

U prvom nedjeljnom susretu Parma je na gostovanju pobijedila Veronu sa 2-1.

Dvostruki strijelac za Parmu bio je Mateo Pellegrino (18, 90), dok je za Veronu pogodio Giovanne (65). Domagoj Bradarić je odigrao cijelu utakmicu za domaćina, dok je Matija Frigan kod Parme izvan sastava zbog ozljede koljena.

Parma je 15. sa 11 bodova, a Verona zadnja sa samo šest.

Večeras se još sastaju Inter – Milan.