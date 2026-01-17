Inter slavio na teškom gostovanju i pobjegao Milanu na +6, Sučić ušao na samom kraju

Podijeli :

Matteo Gribaudi Image via Guliver

Nogometaši Intera novom su minimalnom 1-0 pobjedom, ovoga puta na gostovanju kod Udinesea, u susretu 21. kola talijanskog prvenstva povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na šest bodova ispred prvog pratitelja, gradskog rivala Milana.

Jedini gol na utakmici postigao je kapetan Lautaro Martinez u 20. minuti nakon lijepog proigravanja Esposita.

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić ušao je u igru za Inter u 88. minuti.

Inter sada ima 49 bodova, šest više od drugog Milana, a devet više od trećeg Napolija. Udinese je 10. s 26 bodova.