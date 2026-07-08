Inter ne čeka: Nakon odlaska Sommera stigao novi vratar

Talijanski vratar Ivan Provedel pridružio se milanskom Interu, gdje će biti zamjena prvom vrataru crno-plavih, Španjolcu Josepu Martinezu, objavili su u srijedu aktualni talijanski prvaci.
Provedel (32) je potpisao ugovor s Nerazzurrima do lipnja 2029, a transfer je vrijedan tri milijuna eura.
Bivši talijanski reprezentativac do 21 godine, imao je ugovor s Lazijom od 2022., a u posljednje četiri sezone odigrao je 163 utakmice u svim natjecanjima.
Interov gol od kolovoza 2023. čuvao je švicarski vratar Yann Sommer, čiji je ugovor istekao krajem lipnja. Martinez (28), bivši vratar Las Palmasa (2018.-20.), RB Leipziga (2020.-22.) i Genoe (2022.-24.), odigrao je 21 utakmicu za Inter otkako se pridružio kao Sommerova zamjena.
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