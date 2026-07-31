Debakl susjeda: Ovo se nije dogodilo nikad nikome u Europi

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Nakon ispadanja posljednjeg predstavnika u europskim kvalifikacijama, Crna Gora sezonu je završila bez ijedne pobjede ili remija.

Sutjeska je i u Nikšiću izgubila od bjeloruskog Vitebska te je eliminirana u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

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Kraj Bistrice je bilo 1:2 nakon mađarskih 3:0, a zvižduci domaće publike sredinom drugog poluvremena valjda najbolje oslikavaju što je vidjela od aktualnog prvaka u četiri europske utakmice – protiv Kairata u 1. kolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a onda i u dvomeču s Vitebskom.

Deset utakmica – deset poraza, to je učinak Sutjeske, Mornara, Dečića i Petrovca ove sezone u kvalifikacijama za europska natjecanja.

Nijedan od četiri predstavnika nije osvojio ni bod, što znači da je konačni omjer crnogorskih klubova 0 pobjeda, 0 remija i 10 poraza.

Riječ je o rezultatu kakav dosad nije zabilježen u europskim natjecanjima otkako se vodi ovakav sustav.