Hajduk novo pojačanje pronašao u Škotskoj?

Aberdeen za Keskinena traži oko milijun eura, a Škoti su već odbili nekoliko ponuda Debrecena jer ih smatraju preniskima.

Očekuje se da bi Hajduk uskoro mogao konkretnije krenuti u pregovore. Keskinen je jedan od najcjenjenijih igrača Aberdeena, za finsku reprezentaciju ima 13 nastupa, a poznat je po velikoj brzini i igri na krilnim pozicijama.

Zanimljivo, njegov suigrač u Aberdeenu je bivši nogometaš Hajduka Ante Palaversa.