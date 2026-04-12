Inter gubio 2:0 od Baturininog Coma pa na kraju ipak slavio i došao na korak od naslova

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver Image

U 32. kolu talijanske Serie A Inter Petra Sučića gostovao je kod Coma hrvatskog trojca (Martin Baturina, Ivan Smolčić, Nikola Čavlina). Iako je domaća momčad povela s 2:0, Inter je na kraju osvojio sva tri boda. Nerazzurri su unatoč zaostatku slavili s 4:3.

U 36. minuti Como je poveo golom Alexa Vallea da bi devet minuta kasnije Nico Paz pogodio za 2:0. Ipak, u prvoj minuti sudačke nadoknade Marcus Thuram pogodio je za 2:1, a onda je na početku drugog dijela, u 49. minuti, francuski napadač zabio za 2:2.

Potop Coma nakon vodstva od 2:0 nastavio se u 58. minuti jer je tada nizozemski desni bek Denzel Dumfries pogodio za 3:2 Nerazzurra. Netom prije tog pogotka u igru je ušao hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić.

14 minuta kasnije Dumfries je ponovno zatresao mrežu Coma i pitanje pobjednika je bilo riješeno. Do kraja susreta Como je uspio smanjiti zaostatak golom Lucasa Da Cunhe iz kaznenog udarca. Domaća momčad ipak se nije uspjela domoći boda i Inter je slavio s 4:3.

Martin Baturina igrao je svih 90 minuta za Como, Ivan Smolčić ušao je u 67. minuti dok je Nikola Čavlina ostao na klupi. Sučić je kod Intera na terenu bio od 58. minute.

Ovim slavljem Inter je povećao prednost na vrhu Serie A nakon posrtaja Napolija (remi s Parmom od 1:1) i Milana (poraz od 3:0 protiv Udinesea). Inter drugoplasiranom Napoliju šest kola prije kraja bježi devet bodova dok je Milanu Luke Modrića pobjegao na +12.