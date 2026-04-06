Fabregas otkrio zašto je Baturina ostao na klupi u kiksu Coma

Udinese i Como odigrali su u Udinama neriješeno 0-0 u 31. kolu Serie A.

Hrvatski nogometaš Martin Baturina za Como je u igru ušao u 60. minuti, dok je Ivan Smolčić igrao do 86. minute, a trener Cesc Fabregas je bio razočaran nakon poraza te podijelio dojmove.

“Ne razumijem, možda riječ ‘nervozan’ na španjolskom znači nešto drugo. Sigurno je da nismo odigrali utakmicu kakvu smo planirali. Igrali smo na teškom terenu, na kojem su izgubili Atalanta, Roma, Napoli i Fiorentina.

Kao jedan od razloga za slabiju izvedbu naveo je i posljedice reprezentativne stanke. “Igrači su se vratili s dugih putovanja, a mnogima je to bilo prvi put. Kao trener morao sam to uzeti u obzir, a jasno je da je teško odgovoriti i na zahtjeve različitih izbornika. Ovo je proces za sve nas, a zasluge treba odati i Udineseu za ono što je napravio.”

Španjolac se posebno osvrnuo na odluku da Martin Baturina utakmicu započne s klupe:

“U posljednjoj akciji utakmice pritiskali smo i tražili gol, no donijeli smo krivu odluku. Baturina je još mlad, ne poznaje Serie A. Valle je ovdje već dvije godine.

Imamo Moratu koji je dobar u skoku, ali ne ubacujemo loptu u kazneni prostor. To su detalji koji čine razliku u Serie A. Rekli su mi da nisu shvatili da je to posljednja akcija. Mladi su, moram ih razvijati i poboljšavati. Imamo mladu momčad s puno kvaliteta i prostora za napredak.”