Inter razbio Romu i napravio novi korak prema osvajanju titule

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

U 31. kolu Serie A Inter je s 5:2 bio bolji od Rome te je napravio novi korak prema osvajanju talijanskog prvenstva.

Već u prvoj minuti Lautaro Martinez doveo je Inter u vodstvo da bi gosti iz Rima izjednačili u 40. minuti susreta. Međutim, nije se s tim rezultatom otišlo na predah jer je u drugoj minuti sudačke nadoknade Hakan Calhanoglu lijepim golom pogodio za 2:1 domaće momčadi.

Taj pogodak s kraja prvog dijela razbudio je Inter koji je u 52. minuti novim golom Martineza došao do 3:1. Samo tri minute kasnije Marcus Thuram zabio je za 4:1 i povratka za Romu više nije bilo.

Ne samo to, prednost je ubrzo postala i veća jer je u 63. minuti Nicolo Barella pogodio za 5:1. Roma je ipak uspjela ublažiti poraz u 70. minuti golom Lorenza Pellegrinija. Do kraja susreta nije bilo pogodaka i Inter je slavio s 5:2.

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić igrao je od 66. minute.

Ovom pobjedom Inter je došao do nova tri boda te sada na kontu ima 71 bod, devet više od drugoplasiranog Milana Luke Modrića koji ima i utakmicu manje. Do kraja je za Inter ostalo sedam kola te se čini kako će nakon jedne sezone pauze ponovno osvojiti Serie A.