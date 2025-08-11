Šego je napokon prekinuo loš niz: ‘Gol mi znači sve, nadam se da se sad otvorilo’

Hajduk je slavio 2:0 na Poljudu protiv Gorice u drugom kolu HNL-a te održao maksimalan učinak na početku prvenstva.
Splićani su oba gola postigli iz kaznenih udaraca, a drugi je realizirao Michele Šego. Tribine su u jednom trenutku skandirale njegovo ime, na što kaže:
“Proradile su emocije kada sam to čuo. Drago mi je da su vjerovali u mene. Ovaj gol mi znači sve. Nadam se da mi se sad otvorilo, ali neću davati neke velike najave. Treba se nastaviti dokazivati.”
Komentirao je i teške vremenske uvjete:
“Katastrofa, bilo je teško disati”.
Osvrnuo se i na šest promjena u početnoj postavi u odnosu na prošlotjedni susret s Istrom:
“Da, to nam je bila velika prilika za dokazivanje. nadam se da smo je iskoristili. Pokazali smo širinu i pobijedili, to nam je najbitnije. Trener nam je na poluvremenu rekao da igramo dobro i što trebamo u taktičkom smislu popraviti. Poslušali smo ga i izborili ta dva penala. Slijedi gostovanje u Albaniji, očekujem pobjedu. Trebamo se odmoriti i gaziti dalje”.
Šego je ovim golom prekinuo loš niz od čak 20 utakmica bez pogotka.
