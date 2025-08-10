Garcia zadovoljan: ‘Imamo prostora za napredak, a ovime smo pokazali timski duh’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Hajduka slavili su 2:0 protiv Gorice na Poljudu i tako zaključili drugo kolo HNL-a.

Nakon slavlja protiv Istre u prvom kolu, Splićani su zadržali stopostotni učinak u prvenstvu i drže vrh ljestvice s Dinamom.

Oba gola splitski je sastav postigao iz kaznenih udaraca, prvoga je realizirao Yassine Benrahou (52-11m), a drugog Michele Šego (62-11m).

Susret je komentirao trener Gonzalo Garcia.

“Vrlo sam zadovoljan. U nekim stvarima moglo se vidjeti da dijelu igrača nedostaje minuta i kvalitetnih treninga. Ali, zadržali smo nivo igre, stvarali šanse, bili smo hrabri. Vrlo sam sretan, igrači rade dobro. Vidjeli ste kad smo zabili da su igrači zajedno slavili, to pokazuje timski duh”, rekao je Garcia, a potom dodao:

“Gorica je u početku imala nekoliko šansi. Utakmica je bila otvorena. Mislim da je to normalno. Nismo imali vremena za trening ovog tjedna, ali mogu reći da sam zadovoljan.”

Slažete li se s konstatacijom Marija Carevića da je utakmicu odlučio jedanaesterac i crveni karton?

– Mislim da nismo pobijedili samo zbog toga. Imali smo šansi za zabiti ranije. Jasno, kada dobiješ jedanaesterac i protivnik ostane s igračem manje utakmica je drukčija. Slažem se s Carevićem, to je promijenilo tijek utakmice.

Tko vas je od šestorice igrača koji su krenuli danas u odnosu na Dinamo City najviše dojmio?

– Teško pitanje. Sretan sam sa svim igračima. Dio igrača imao je problema s ozljedama poput Bambe. Puky isto, pričali smo ovog tjedna…Šego, Sigur, Melnjak, svi su bili dobri. Svi su blizu početnog sastava, imamo dosta utakmica. Sve može biti drukčije u kratkom roku.

Ima li Šego mjesto u prvih 11?

– Može imati mjesto u početnom sastavu. Igramo s 11 igrača. Imam pet krila na raspolaganju. Bamba radi odlično, Bruno isto…Roko je isto vrlo dobar, defenzivno radi odlične stvari. Jednog dana igrat će jedan, drugi put drugi. Ne mogu zadovoljiti svih. Kada igra Durdov onda me pitaju zašto ne igra Bamba? I obratno. Ne mogu učiniti svih zadovoljnima, ne mogu ni ženu uvijek usrećiti. Imamo četvoricu krilnih igrača koji mogu biti u prvih 11, a kada Rebić bude spreman, onda će ih biti pet.

Je li plan bio odmoriti neke igrače?

– Naravno, imamo dosta utakmica. Svaki igrač nam je potreban. Dobra stvar u nogometu je što se stvari mogu mijenjati iz tjedna u tjedan.

Znači li vam ova pobjeda uoči uzvrata u Tirani?

– Uvijek je dobro pobijediti, ali pogotovo kada zaslužiš pobjedu. To mi znači dosta. Kreiramo identitet. I dalje imamo veliki prostor za napredak. Vidim igrače da idu u smjeru u kojem želimo.