Bamba nakon pobjede: ‘Svaka utakmica u Hajduku je kao finale, možete očekivati više’

Cropix Luka Kolanović

Nogometaši Hajduka u dvoboju su 2. kola HNL-a kao domaćini na Poljudu svladali Goricu sa 2-0 (0-0).

Oba gola splitski je sastav postigao iz kaznenih daraca, prvoga je realizirao Yassine Benrahou (52-11m), a drugog Michele Šego (62-11m).

Na susret se osvrnuo nogometaš Hajduka Abdoulie Sanyang.

Svaka utakmica u Hajduku je kao finale. Trebamo se truditi i biti podrška jedni drugima.

Svaku utakmicu igrate sve bolje i bolje. Što se dogodilo?

– Imam povjerenje od stožera i suigrača. To mi je najvažnije.

Je li ovo najbolja igra koju ste pružali u Hajduku do sada? Ili možemo očekivati još više.

– Možete očekivati još toga, naravno. Nadam se da ću zabiti puno golova.

Sljedeća utakmica je protiv Dinamo Cityja.

– Da, borit ćemo se kao na svim utakmicama do sada.

Što je drugačije u odnosu na prošlu sezonu?

– Prošle godine nisam bio na pripremama s momčadi, a ove jesam. To je najveća razlika.

Mijenjate često strane, niste vezani uz jednu.

– Da, mogu igrati sve, čak i špicu.