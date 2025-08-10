Bamba nakon pobjede: ‘Svaka utakmica u Hajduku je kao finale, možete očekivati više’

Nogometaši Hajduka u dvoboju su 2. kola HNL-a kao domaćini na Poljudu svladali Goricu sa 2-0 (0-0).
Oba gola splitski je sastav postigao iz kaznenih daraca, prvoga je realizirao Yassine Benrahou (52-11m), a drugog Michele Šego (62-11m).
Na susret se osvrnuo nogometaš Hajduka Abdoulie Sanyang.
Svaka utakmica u Hajduku je kao finale. Trebamo se truditi i biti podrška jedni drugima.
Svaku utakmicu igrate sve bolje i bolje. Što se dogodilo?
– Imam povjerenje od stožera i suigrača. To mi je najvažnije.
Je li ovo najbolja igra koju ste pružali u Hajduku do sada? Ili možemo očekivati još više.
– Možete očekivati još toga, naravno. Nadam se da ću zabiti puno golova.
Sljedeća utakmica je protiv Dinamo Cityja.
– Da, borit ćemo se kao na svim utakmicama do sada.
Što je drugačije u odnosu na prošlu sezonu?
– Prošle godine nisam bio na pripremama s momčadi, a ove jesam. To je najveća razlika.
Mijenjate često strane, niste vezani uz jednu.
– Da, mogu igrati sve, čak i špicu.
