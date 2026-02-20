Sassuolo na Berardijev pogon razbio Bradarićevu Veronu

U uvodnom susretu 26. kola Serie A Sassuolo je na svom terenu svladao Veronu 3:0.
Očekivano, zeleno-crni iz Reggio Emilije opravdali su ulogu favorita protiv posljednjeplasirane momčadi lige. A kada Sassuolo odigra ovakvu utakmicu, očekivano je i da prvo ime susreta bude Domenico Berardi.
Verona se držala do 40. minute, a onda je Andrea Pinamonti otključao gol gostiju. Gotovo odmah nakon što se krenulo s centra domaći su izborili kazneni udarac.
U 44. minuti odgovornost je preuzeo Berardi. Njegov udarac s bijele točke obranio je Lorenzo Montipò, no Berardi je pokupio odbijenu loptu i postigao pogodak, svoj šesti u prvenstvu ove sezone.
U 62. minuti pokazao je kakav je majstor – prodor gotovo preko pola terena i rutinska realizacija za 3:0 te njegov sedmi pogodak ove sezone u Serie A.
Domagoj Bradarić igrao je do 73. minute za Veronu koja je zadnja na tablici sa 15 bodova, dok je Sassuolo skočio na osmo mjesto sa 35.
