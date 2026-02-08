Šarlija nakon pobjede Hajduka: ‘Ne pomažu nam uvjeti u kojima radimo’

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u susretu 21. kola HNL-a na Poljudu svladao Slaven Belupo s 2:0 i tako osvojio prve bodove u 2026. godini. Splićani su posao završili već u prvom dijelu utakmice, kada su mrežu gostiju zatresli Rokas Pukštas i Roko Brajković. Ovom pobjedom Hajduk se barem privremeno približio Dinamu na četiri boda zaostatka, dok Zagrepčani u nedjelju igraju u gostima kod Rijeke. Nakon utakmice svoje viđenje susreta iznio je stoper Bijelih Zvonimir Šarlija.

“Mislim da je naša pobjeda zaslužena, u potpunosti smo kontrolirali utakmicu, otvorili je savršeno golom. Možda ovo nije najljepša partija, ali lijepo je da smo pobijedili nakon jako teška dva i pol tjedna za nas. U drugom dijelu smo bili bolji na lopti, usporili smo igru, oni nam nisu stvorili ništa. I mi se mučimo s realizacijom, ali bitno je da nismo primili.”

Dodao je i da osobno još nije u idealnom stanju te da momčadi ne idu na ruku okolnosti u kojima treniraju.

“Nisam u optimalnom stanju, dugo sam bio ‘out’, još uvijek imam neke probleme, ne pomažu nam i uvjeti u kojima radimo. Mi ovaj tjedan nismo odradili nijedan taktički trening, bili smo bez nogometnog treninga i ovako glatko dobiti utakmicu to nešto znači.”

Šarlija se osvrnuo i na pritisak koji dolazi s rezultatima te atmosferu oko kluba.

“Nakon pobjede se lakše diše? Možda večeras, od sutra kreću dani preživljavanja, svaki lošiji trening i rezultat je smak svijeta… Lani nismo imali igru, pa je bilo hajde da nešto odigramo da imamo mlade… Sad je možda nešto malo drugačije. Ja sam ponosan na cijelu ekipu kako guramo ovu godinu, mislim da smo zaslužili puno više bodova, ali tu smo gdje jesno, u igri smo, blizu smo.”

Za kraj je komentirao sljedećeg protivnika, ali i dao riječi podrške Slaven Belupu.

“Osijek? Oni su složili jako dobru ekipu, po meni za gornji dio prvenstvene ljestvice, da možemo birati goste, birali bi da igramo na terenu kao što je Pampas i s veseljem čekamo tu utakmicu. Želio bih pohvaliti Slaven i njihov stožer i igrače. Izgubili su jako dobre igrače, želim im da nastave ovako jer to što su pokazali u prvih šest mjeseci je jako dobro. Imaju jako dobrog i potentnog trenera i mlade igrače i želim im dati punu podršku.”