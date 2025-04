Šarić i Špehar za SK komentirali šokantno kolo: ‘Vodeći trojac će ovakvom igrom izgubiti još bodova’

Podijeli :

HNK Gorica

Gorica, Istra i Osijek napravili su senzaciju. Dobili su vodeći trojac te zakomplicirali bitku za naslov prvaka. Istra je ostala u igri za Europu, a Gorica i Osijek vjerojatno su se uspjeli spasiti od ispadanja. Do kraja sezone ostalo je još pet kola, a borba za titulu, plasman u Europu i napuštanje društva najboljih se nastavlja.

Daniel Šarić i Robert Špehar su u paralelnom razgovoru za Sport Klub komentirali Dinamo, Hajduk i Rijeku. Dotaknuli su se poretka u smislu naslova, derbija na Maksimiru, Europe i ostanka.

Kako ste vidjeli ovo kolo HNL-a u kojem su se dogodili porazi Dinama, Hajduka i Rijeke?

Šarić: Ne znam što bih rekao osim da je čudno i je li se nekada uopće dogodilo da sve tri ekipe, koje su najjače te koje se bore za naslov izgube. Istra je bila bolja, Osijek je odigrao odlično i Gorica je imala dobru prezentaciju. Zbilja razočaravajuća igra vodećeg trojca.

Špehar: Nije prvi put i to se već dogodilo ove sezone. Čudna sezona i drago mi je zbog Osijeka, koji se ovom pobjedom definitivno spasio od ispadanja iako je žalosno pričati o tome. Za Dinamo, Hajduk i Rijeku ne znam što bih rekao. Posebno za Dinamo i Hajduk, koji su izgubili od Gorice te Istre. Rijeka nije nikakvo razočaranje. Ovo je bilo čudo od kola.

Stanje u poretku ostalo je isto što se naslova tiče. Rijeka i Hajduk imaju četiri boda prednosti u odnosu na Dinamo. Iako, Riječani su vodeći bez obzira na identičan broj bodova sa Splićanima.

Šarić: Da, ostalo je isto. Međutim, Rijeka je imala veliku priliku otići na ozbiljnu prednost od Hajduka i Dinama. Nije uspjela i sada ide na Maksimir. Nastavlja se neizvjesnost, ali još će se gubiti bodovi s obzirom kako vodeći trojac igra.

Špehar: Što se prvog mjesta tiče, ovo kolo kao da se nije igralo. Dinamo, Hajduk i Rijeka moraju se nastaviti boriti. Osijek neće ispasti, a Gorica, Lokomotiva i Šibenik moraju razmišljati o eliminaciji. Tu nema velike pameti.

U idućem kolu Dinamo i Rijeka igraju derbi na Maksimiru. Pobjednik će imati velike izglede za osvajanje naslova.

Šarić: Definitivno, a Rijeci bi bod bio dobar. Dinamo bi pobjedom došao na samo bod zaostatka i bit će neizvjesno do kraja te će još imati psihološku prednost. Mislim da Rijeka najbolje igra protiv Dinama i Hajduka u gostima jer ima više prostora te tranziciju, nego kod kuće na postavljenu obranu suparnika pa dolazi do dosta problema. Teško je bilo što predvidjeti jer događaju se svakakvi rezultati. Vrlo važna utakmica, koja bi mogla usmjeriti borbu za prvaka. Ako Dinamo ne pobijedi, definitivno otpada.

Špehar: Da, ali to smo pričali za ovo kolo. Svaka utakmica je tri boda, a to je bilo Dinamu protiv Gorice. Dinamo je očigledno u nekakvom velikom problemu i zbog toga nije mogao osvojiti bodove u Velikoj Gorici. Da je Dinamo izgubio te da su Hajduk i Rijeka dobili, bilo bi drugačije. Što se prvog mjesta tiče, sve je ostalo isto. Da su Hajduk i Rijeka pobijedili, mi bi „pljuvali“ po svemu u Dinamu. Međutim, Dinamo je legitiman i to je draž nogometa. Nijedna ekipa u HNL-u očito nije toliko jaka ni slaba da je možemo otpisati.

Što se borbe za Europu tiče, Slaven Belupo i dalje drži četvrto mjesto. Međutim, Varaždin i Istra došli su na samo tri boda zaostatka.

Šarić: Rekao bih da te tri momčadi trenutačno igraju najbolji nogomet, ali Istra je malo ispred. Da je Slaven pobijedio Varaždin, mislim da bi bio unutra. Svi su odlični i bit će neizvjesna borba.

Špehar: To je zanimljivo, a Slavenu i Varaždinu treba čestitati. Slaven je u prednosti te ima šansu da bude četvrti i da osvoji Kup. Varaždin je uvijek igrao dobar nogomet i uvijek sam ga volio.

Osim što se vodi borba za naslov i Europu, tu je bitka za ostanak u kojoj se Šibenik nalazi u najtežoj situaciji jer je zadnji.

Šarić: Činilo se da će Šibenik otpasti, ali uvijek pobijedi kada je tako. Opet se približio, iako su Gorica i Osijek imali jako teške utakmice koje su pobijedili te se vratili u bolju poziciju. Šibenik je u nezavidnoj situaciji i mislim da je glavni kandidat za ispadanje.

Špehar: Po meni, Šibenik igra najbolji nogomet i mislim da će dobiti barem dvije utakmice. Gorica i Lokomotiva su u problemu nakon što je Osijek dobio te moraju pobijediti barem jednu. Prvenstvo je jako zanimljivo.