Sanchez uoči derbija: Ovo je najbolji Dinamo koji sam ikada vidio

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaše Rijeke u subotu od 16 sati na Maksimiru očekuje derbi 30. kola SuperSport HNL-a protiv Dinama.

Riječani na teško gostovanje dolaze nakon domaćeg poraza od Osijeka, i to kod momčadi koja ovog proljeća igra dominantno i učinkovito. Susret je na konferenciji za medije najavio trener Rijeke Victor Sanchez.

“Želimo se boriti za svaki bod koji je u igri. Pripremamo se kao i uvijek, analizirajući najboljeg protivnika u ligi, koji pokazuje vrlo solidne izvedbe i konstantu. Otkad pratim hrvatsku ligu, ovo je, po mojem mišljenju, najbolji Dinamo koji sam vidio. Za nas je to izazov i prilika da učinimo nešto što dosad nikome nije uspjelo – pobijediti ovakav Dinamo. Trebat će nam naša najbolja utakmica, a taj motiv imamo”, rekao je Sanchez u uvodu.

Situacija u svlačionici Rijeke daleko je od idealne, a trener je potvrdio da su ozljede ostavile velikog traga: “Nažalost, ozljede su jako utjecale na momčad. Tea smo izgubili na duže vrijeme. Moja zabrinutost nakon prošle utakmice bila je opravdana, rezultati pretraga bili su najgori mogući i moramo mu biti podrška.

“Toni također ima ozbiljnu ozljedu leđa od udarca koji je zadobio. Mislili smo da će biti lakše, ali liječnička služba kaže da ga neće biti nekoliko utakmica. Uz njih, Vignato i dalje ne trenira s momčadi. Nesreća je što ne možemo računati na ključne ljude, ali moramo se fokusirati na igrače koje imamo na raspolaganju i koji su spremni za borbu”, kazao je Sanchez.

Iako Rijeku uskoro očekuje i finale Kupa, Sanchez ističe da o toj utakmici nitko ne razmišlja. “Ne, trenutno mislimo isključivo na prvenstvenu utakmicu. Finale će doći na red kad za to bude vrijeme. Želimo tri boda. Bit će teško jer se nitko trenutno ne može mjeriti s Dinamom ‘prsa o prsa’, ali dat ćemo sve od sebe”, jasan je bio trener Rijeke.

Optimizam uoči derbija Riječani grade na prethodnim utakmicama. “Imamo nade jer smo jedina momčad koja se u 2026. godini uspjela ravnopravno nositi s Dinamom, kao u onoj utakmici na Rujevici. To nam je dobar temelj, ali ovaj će dvoboj biti drugačiji”, rekao je Sanchez te se osvrnuo i na suđenje u posljednjem porazu na Maksimiru.

“Ostajem pri onome što sam rekao tada. Prvo, tu utakmicu nismo izgubili zbog sudaca, nego zbog naših pogrešaka. Što se suca tiče, smatram da je griješio u kriteriju. Brine me što opasni startovi nad našim igračima nisu bili sankcionirani prema pravilima. Suci su ljudi i njihov posao je težak, ali očekujemo ujednačen kriterij. Ipak, naša izvedba ovisi o nama, ne o sucima.”

Prokomentirao je i glasine koje povezuju Stjepana Radeljića s transferom u Dinamo: “Koga nam to uzimaju? Radeljića? Ne znam ništa o tome. Ali to je tržište, nogomet je takvo okruženje i navikli smo na glasine. Za nas se ništa nije promijenilo.”

“Često su u pitanju individualne pogreške, ali ne želim upirati prstom. Postoje greške u izvedbi i greške u stavu. Greške u izvedbi prihvaćam jer želim hrabre igrače. Onaj gol protiv Osijeka bio je posljedica loše odluke, ali iz hrabre namjere. S druge strane, primiti gol s igračem više u šesnaestercu stvar je koncentracije, a to je povezano sa stavom. Na tome radimo“, objasnio je.

Za kraj, trener Rijeke još je jednom istaknuo kvalitetu suparnika, ali i vjeru u svoju momčad. “Objektivno, Dinamo je najbolja momčad u ligi. Statistika je jasna po pitanju bodova, golova i stvorenih prilika.”

“Postoji velika razlika u kvaliteti između njih i ostatka lige. No, ta je razlika postojala i prije pa smo igrali jako dobro protiv njih. To je zasluga naših igrača. Idemo s istim mentalitetom i vjerom da možemo odigrati odličnu utakmicu”, zaključio je Victor Sanchez.