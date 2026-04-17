Gotova sezona za Petkovića? Ponovno se ozlijedio, krajnje je upitan poziv na SP

Podijeli :

xSeskimphotox via Guliver

Bruno Petković, napadač Kocaelispora, prema navodima turskih medija bit će izvan terena najmanje četiri do pet tjedana.

Nakon utakmice 29. kola Süper Lig protiv Galatasaraya dijagnosticirana mu je ruptura mišića drugog stupnja te krvarenje u području kvadricepsa.

Petković se ozlijedio u susretu odigranom 12. travnja, u kojem je u 73. minuti postigao izjednačujući pogodak za 1:1. Naknadnim pregledima utvrđeni su edem i oštećenje mišićnog tkiva, što spada u ozbiljnije sportske ozljede.

Medicinski tim Kocaelispora pripremio je plan rehabilitacije koji uključuje postupni oporavak. Procjenjuje se da će s laganim trčanjem moći početi nakon otprilike dva tjedna, kada se povuče oteklina i bol.

Povratak u momčadski trening očekuje se za četiri do pet tjedana, ali samo ako oporavak bude tekao bez komplikacija. Liječnici naglašavaju oprez kako bi se izbjeglo pogoršanje ozljede.

Postoji mogućnost da Petković zaigra u završnici sezone protiv Fatih Karagümrüka ili Antalyaspora, no jednako je moguće da mu sezona i završi ranije.

Zbog duljine oporavka upitno je i hoće li biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu koje se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Petković je za Hrvatsku dosad upisao 42 nastupa, 11 golova i 3 asistencije.