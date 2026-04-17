Nijemci: Real je najgori gubitnik na svijetu

Real Madrid je ispao iz Lige prvaka nakon dvaju poraza od Bayerna. Nakon 1:2 na domaćem terenu, njemačka momčad slavila je i u uzvratu 4:3 te prošla u polufinale.

Unatoč tome, u Real Madridu smatraju da je ključni trenutak dvoboja bila odluka suca Slavka Vinčića u 86. minuti uzvrata, pri vodstvu Reala 3:2, kada je isključio Eduarda Camavingu. Francuski veznjak dobio je drugi žuti karton nakon što je rukom zaustavio loptu i potom je bacio nekoliko metara dalje kako bi spriječio brzi napad Bayerna.

Camavinga je prvi žuti karton dobio samo osam minuta ranije, pa je zbog drugog isključen iz igre. Nakon toga Real Madrid ostao je s igračem manje i primio dva pogotka, što je Bayern München iskoristio za preokret i plasman dalje.

Nakon utakmice igrači i stručni stožer Reala žestoko su prosvjedovali, a sudac je pokazao crveni karton Slavku Vinčiću zbog prigovora Ardi Güleru. U španjolskim i njemačkim medijima potom su uslijedile oštre reakcije.

Posebnu pažnju izazvao je tekst u njemačkom listu Die Welt, koji je Real Madrid nazvao „najgorim gubitnicima u nogometnom svijetu“, kritizirajući njihovo ponašanje nakon ispadanja i stalno okrivljavanje sudaca.

Autor teksta ističe da je Camavingin drugi žuti karton bio opravdan prema pravilima jer je namjerno spriječio nastavak igre, te dodaje da su reakcije Reala dio obrasca ponašanja kluba nakon poraza u velikim utakmicama.