Dončić se vraća na Praznik rada, hoće li Lakersi ‘preživjeti’ do tada?

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Slovenska zvijezda Los Angeles Lakersa Luka Dončić vratit će se na teren tek 1. svibnja, tvrdi ESPN, pa će propustiti većinu dvoboja u prvom kolu doigravanja s Houston Rocketsima.

Slovenac, koji je unatoč ozljedi bio najbolji strijelac lige u regularnoj sezoni s prosjekom od 33.5 poena, u četvrtak je u Madridu gledao košarkašku utakmicu s teniskim asom Novakom Đokovićem. Dončić je otputovao u Španjolsku nakon što je ozlijeđen u utakmici protiv Oklahome 4. travnja i u Španjolskoj mu je posebnom inovativnom metodom liječena bolna tetiva.

Iako kruži vijest da će Dončić igrati u četvrtoj utakmici prvog kola doigravanja, ESPN, pozivajući se na Dončića, kao očekivani datum povratka od ozljede navodi 1. svibnja. Tada se očekuje da će momčadi odigrati moguću šestu utakmicu, ako se ranije ne odluči pobjednik.

Službeno, Dončić je izvan terena na neodređeno vrijeme., a njegov status za prvi krug doigravanja protiv Houstona ostaje ozbiljno upitan.

Budući da je i Austin Reaves izvan terena na neodređeno vrijeme zbog ozljede, a očekuje se da će se i on vratiti 1. svibnja, Lakersi će se protiv Houstona morati više oslanjati na veterana LeBrona Jamesa, a Luke Kennard bi trebao nastaviti igrati istaknutiju ulogu u obrani.

Prva utakmica je u nedjelju navečer u Los Angelesu.