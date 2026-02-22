Sanchez nakon poraza: Nisam vidio isti kriterij prema igračima Hajduka

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Rijeka je u utakmici 23. kola HNL-a izgubila od Hajduka 1:0, a utakmicu je obilježio crveni karton Dejana Petrovića koji je popraćen i crvenim kartonom Victora Sancheza, trenera Rijeke. Upravo je Španjolac dao svoj komentar utakmice.

“Ljut sam. Nervoza? Da, nisam sretan zbog svoje reakcije. Mislim da je ovo problem s mojom ekipom, moja reakcija je bila zbog slike koju sam vidio prilikom davanja crvenog kartona. ne slažem se s njom i đao mi je to. Rekao sam sucu da je njegova odluka suluda, ne slažem se s njom. Zbog toga sam ljut, bili smo jako dobro organizirani u rpvom dijelu, mislim da je Hajduk rekordno mnogo puta vratio loptu golmanu”, rekao je u uvodu trener Rijeke Victor Sanchez.

“Hajduk ima puno kvalitetnih igrača, a mi nismo kreirali dovoljno prema naprijed. Dobro smo se branili u drugom dijelu, bili smo blizu boda, na kraju smo napravili grešku. Nisam sretan, jako sam ljut, prvo zbog svoje reakcije, a onda rezutata. Pripremamo se za sljedeću utakmicu.

Očekujem kaznu, ispričavam se. Ništa osobno prema sucu, to je zbog njegove odluke. Dobili smo žuti karton zbog lakta u prvom dijelu, a s druge strane nisam vidio isti kriterij prema igračima Hajduka”, zaključio je.