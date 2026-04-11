Sanchez najavio okršaj s Osijekom: ‘Nakon teškog poraza od Dinama, nikad se ne zna…’

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

Trener Rijeke Victor Sanchez najavio je okršaj s Osijekom u sklopu 29. kola HNL-a u nedjelju od 16 sati na Rujevici.

Sanchez kaže da očekuje tešku utakmicu.

“Iz iskustva znamo da nema laganih utakmica. Ne gledamo na kojoj su poziciji naši suparnici jer su svi susreti izuzetno teški. Iza nas je niz vrlo konstantnih igara koje su nam donijele važne korake u prvenstvu, ali i onaj finalni iskorak u Kupu kojim smo osigurali borbu za trofej. Sretni smo zbog toga, ali to je već iza nas i moramo se okrenuti budućnosti, a to je prvenstvo. Borimo se za svaka tri boda i sigurni smo da će utakmica biti teška jer se naši protivnici bore za svoje ciljeve. Uvijek je teško igrati protiv momčadi s dna ljestvice u završnim kolima, jer one daju sve od sebe. Kao što sam rekao, nema laganih utakmica i pripremamo se za čvrstog suparnika”, rekao je uvodno Sanchez.

Momčad je nakon stanke izgledala prilično samouvjereno, bez perioda panike u igri. Je li to nešto što možemo očekivati do kraja sezone?

“Žao mi je, ali nisam ovdje kako bih radio takve analize. Fokusirani smo isključivo na Osijek. Kao što sam rekao, to je momčad koja je u teškoj situaciji na ljestvici. Trebaju im bodovi da budu sigurni. Po mom mišljenju, borba za ostanak još nije gotova. Moje iskustvo igrača i trenera mi govori da u ovim završnim kolima momčadi s dna ljestvice osvajaju puno bodova. To je za mene alarm koji moramo imati upaljen prije ovakvih utakmica. Naravno, to je iz perspektive našeg protivnika, ali najvažnije je ono što mi želimo. Naš cilj je osvojiti što više bodova kako bismo osigurali treće mjesto i potvrdili plasman u Europu iduće sezone. Taj cilj nam je više nego dovoljna motivacija. Što se tiče taktike, suočavamo se s momčadi koja od zadnje promjene trenera igra u sustavu s četiri igrača u obrani. To je ono što očekujemo, no nakon teškog poraza od Dinama, nikad se ne zna, možda će pokušati pronaći nova rješenja. Kako god oni igrali, mi smo ih analizirali i spremni smo na različite opcije”, poručio je Sanchez.

Stanje u momčadi?

“Nema novih ozlijeđenih, situacija je ista, a Vignato je i dalje izvan pogona. Ja sam trener, pa mi oprostite što ne mogu davati prognoze o ozljedama. Barišić je u redu. Ima četiri šava na glavi, a za to nije dosuđen čak ni prekršaj. Ali dobro je.”

Osijek ima dosta problema na lijevoj strani obrane, možda je to strana koju biste mogli više eksploatirati tijekom utakmice?

“Možda, ali nikad se ne zna. Možemo unaprijed analizirati, vidimo da su vrlo dobro organizirana momčad. Nije im lako stvoriti prave prilike, bez obzira na to što su u prošloj utakmici primili puno golova. Ali, kao što sam rekao još prije mnogo tjedana, ovo je najbolji Dinamo koji sam vidio godinama, protiv njih je jako teško igrati. Unatoč tom rezultatu, smatram da je Osijek dobro organiziran, imaju dobre rezultate od promjene trenera, a mislim da su dovoljno kvalitetan klub da pronađu rješenja za bilo koji izostanak na određenoj poziciji.”

Osjećaju li igrači pritisak?

“Ja sam trener, niste pitali pravu osobu, to morate pitati igrače. Što se mene tiče, o pritisku sam rekao već mnogo puta, mi sami sebi namećemo pritisak jer želimo pobijediti u svakoj utakmici. Za mene ne postoji veći pritisak od toga. Kao trener sam izuzetno zahtjevan, prvo prema svom stožeru, zatim prema igračima i cijelom okruženju, jer želim pobjedu svaki dan. Mi smo potpuno fokusirani, motivirani i predani tome da damo sve od sebe. Ali ovo je sport, i druge momčadi se nešto pitaju na terenu. To moramo poštovati. Ne možeš uvijek pobijediti, ali naš mentalitet ostaje isti.”

Očekuje li veći posjed lopte ili očekuje da će se Osijek više braniti?

“Spremni smo na svaku vrstu utakmice, tako se uvijek pripremamo. Nismo momčad koja svaku utakmicu igra identično. Volimo biti nepredvidivi za naše suparnike jer smatram da je to sposobnost koja ti daje nešto ekstra kada ne možeš odmah pronaći rješenje.”

“Igrači su do sada odradili sjajan posao. Zato smo tu gdje jesmo. Nisu u pitanju samo zadnje dvije utakmice. Zaslužuju sve pohvale jer je igrati na ovoj razini, uz ovoliko opterećenje u tri natjecanja tijekom cijele godine, izuzetno teško. Došli smo do završnice prvenstva, zatvorili smo vrlo uspješno poglavlje u Europi, u ligi se borimo za ciljeve kluba, mjesta koja vode u Europu i u finalu smo Kupa. Što više možete tražiti od igrača? Ja znam što bih još tražio, jer imam takav mentalitet. Propustili smo dosta prilika da smanjimo zaostatak za prvim i drugim na ljestvici. To sam rekao mnogo puta od prvog dana. Vjerovao sam da ćemo imati šanse biti im blizu, ali nismo ih iskoristili u ključnim trenucima. Kada propustiš takve prilike, znači da si bio loš, da su protivnici bili dobri i bodovi odu. Ipak, igrači su odradili nevjerojatan posao i sada ćemo se boriti da sezonu završimo na savršen način s pozicije na kojoj se nalazimo.”

Kaže da je zadovoljan svojim igračima i napretkom.

“Da, zadovoljan sam. Ističem njihov naporan rad i izvedbe na terenu, jer zahvaljujući tome se borimo za trofej. Moram im biti zahvalan na trudu. Ono što najviše volim je borba za naslove. Dio moje odgovornosti je pomoći igračima da se razvijaju. Ja sam trener po profesiji i volim taj posao, ali uvijek ću u sebi imati onaj osjećaj koji ima igrač. Ne mogu to razdvojiti. U meni su uvijek dva glasa: osjećaj igrača i osjećaj navijača. Zbog toga volim nogomet i ovaj posao. Taj igrač i taj navijač u meni su moji pokretači, oni mi pomažu da suosjećam s igračima i zato mi je jedan od glavnih ciljeva pomoći im da budu bolji.”

Postoji li potreba da neke igrače odmori ovog vikenda?

“I prije utakmice sam rekao da očekujemo podršku naših navijača, u to nismo sumnjali. Tu se opet javljaju moji osjećaji navijača i igrača, jako cijenim taj trud jer znam da ljudima nije lako uskladiti svoje obaveze, doći usred tjedna i usred dana podržati momčad. To je veličina ovog sporta, to nije samo posao ili sport, to je strast, osjećaj pripadnosti. To je dio njihovih života. Najbolji način da im zahvalimo je da damo sve od sebe na terenu i učinimo ih sretnima. Rotacije ovise o stanju igrača nakon svake utakmice. Pratimo ih tijekom procesa oporavka. Često imamo problema s udarcima ili mišićima, što nosi rizik od ozbiljnije ozljede ako ih previše forsiramo. Danas imamo zadnji trening za finalnu provjeru i nakon toga ćemo odlučiti tko je u najboljem stanju za početni sastav.”