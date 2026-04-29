Salah ipak nije teže ozlijeđen, priprema mu se dostojan oproštaj na Anfieldu

AP Photo/Ian Hodgson via Guliver Images

Mohamed Salah ipak bi se trebao oprostiti od navijača Liverpoola na terenu. Klub je potvrdio kako ozljeda zbog koje je izašao iz igre u subotnjoj pobjedi protiv Crystal Palacea nije ozbiljnije prirode te se očekuje njegov povratak prije kraja sezone. Tridesettrogodišnji Egipćanin napustit će Anfield po završetku aktualne sezone.

Iz kluba su poručili da je riječ o “lakšoj ozljedi mišića” te da bi Salah ponovno trebao biti na raspolaganju prije posljednjeg kola i susreta protiv Brentforda 26. svibnja. Iako se u prvi mah činilo da ima problema s tetivom koljena, teren je napustio bez pomoći, pritom pozdravivši navijače.

Kapetan Liverpoola Virgil van Dijk nakon utakmice naglasio je da će Salah dobiti dostojan oproštaj bez obzira na to je li već odigrao svoju posljednju utakmicu za klub. S obzirom na povoljne vijesti o ozljedi, sve je izglednije da će Egipćanin dobiti ovacije s tribine Kop u završnici sezone.

Salah je prošlog mjeseca potvrdio kako mu je ovo posljednja sezona u Liverpoolu, čime su završene dugotrajne špekulacije o njegovoj budućnosti.

“Napadač je postigao dogovor s Redsima kojim će zaključiti izvanredno devetogodišnje poglavlje na Anfieldu”, priopćio je tada klub.

“Salah je izrazio želju da se navijačima obrati što je prije moguće kako bi, iz poštovanja i zahvalnosti prema njima, osigurao transparentnost u vezi sa svojom budućnošću.”

Pozitivne vijesti o ozljedi donose olakšanje i egipatskoj reprezentaciji, koja 15. lipnja utakmicom protiv Belgije otvara svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.