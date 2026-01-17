Rumunji u četvrtak stižu na Maksimir, predsjednik kluba: ‘Ja sada ne smijem više govoriti’

Podijeli :

Razvan Pasarica via Guliver

Nogometaši FCSB-a, sljedeći Dinamov protivnik u Europskoj ligi, krenuli su porazom u 2026.

Bolji od nekadašnjeg prvaka Europe bio je Argeș Pitești, petoplasirana momčad rumunjskog prvenstva slavila je s 1:0.

Zbog toga su na devetom mjestu u ligi, što je apsolutno nevjerojatno za momčad koja je prošle godine uzela titulu rumunjskog prvaka. I sve te nedaće stigle su pred okršaj u Europskoj ligi protiv Dinama, što se nikako ne može svidjeti predsjedniku kluba Gigiju Becaliju.

“Ja sada ne smijem više govoriti, dok ne uđemo u play-off. Ako ne uđemo u play-off, obećavam vam da više neću govoriti, svijet će me se riješiti. Ima nekih koji me ne podnose. Ja iz pristojnosti dolazim na TV da vas ne odbijem, ali vrijeme je da se povučem s TV-a, rezultati momčadi mi ne idu u prilog. I sada vjerujem da ćemo osvojiti naslov, ali da ne bih izgledao lud pred ljudima… trebao bih šutjeti, ali ja vjerujem da ćemo osvojiti naslov”, rekao je Becali pa nastavio:

“Rekao sam da će biti laka utakmica, da ćemo postići mnogo golova. Imali smo 70% posjeda lopte, ljut sam na Bîrligeu što nije zabio, na Tănasea kako je dodao, na Olarua što ne igra odlučno. Tănase nije ušao u utakmicu, nije bio prisutan, bojao se, ne znam čega, terena. Nije odlučno postavio nogu da mu lopta ostane, previše je bio opušten. Kako da očekujem nešto s takvim pristupom? Ovaj gol je i Tarnovanov. Što je došlo s klupe, Thiam, Miculescu, ništa. Možda si predbacujem što je Chiricheșa trebalo zamijeniti, iako nije igrao loše, ali više nije onaj stari, pogotovo na takvom terenu.”

Za kraj je poručio:

“Planovi su prvenstvo i europska natjecanja. Problem je što sada moram navijati za Dinamo, obvezan sam, za CFR Cluj, koji igra s Oțelulom, da ostanemo na istoj bodovnoj udaljenosti.”