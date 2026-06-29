Ronaldo otkrio tko su za njega favoriti na ovom SP-u pa poručio: ‘Isprike mojim roditeljima zbog frizure 2002.’

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AP Photo/Murad Sezer via Guliver

U intervjuu za francuski L'Equipe, koji je dao tijekom Svjetskog prvenstva, legendarni Ronaldo Nazário našalio se na račun frizure koju je nosio u finalu Mundijala 2002. godine protiv Njemačke – potpuno obrijane glave s karakterističnim pramenom na čelu.

Brazilac priznaje da se godinama kasnije pokajao zbog tog poteza i u šali uputio ispriku svim roditeljima čija su djeca tada poželjela izgledati kao on.

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“Prije svega, želio bih iskoristiti priliku da se ispričam svim roditeljima zbog moje frizure iz 2002. godine. Tada sam se oporavljao od teške ozljede koljena i samo novi početak, uz ogroman fizički i mentalni rad, mogao me vratiti tamo gdje sam želio biti“, rekao je Ronaldo.

Na Mundijalu u Japanu i Južnoj Koreji predvodio je Brazil do naslova svjetskog prvaka, postigao osam golova i bio jedan od najzaslužnijih za pobjedu nad Njemačkom od 2:0 u finalu.

Govoreći o favoritima za osvajanje aktualnog Svjetskog prvenstva, Ronaldo je izdvojio nekoliko reprezentacija.

“Francuska, Španjolska i Argentina igraju sjajan nogomet i vrlo su konkurentne, dok je Njemačka uvijek opasna. To su najveći rivali Brazila u borbi za naslov.“

Legendarni napadač osvrnuo se i na Lionela Messija i Kyliana Mbappea.

“Messi i Mbappé su igrači koji nadilaze statistiku i zaslužuju biti najbolji strijelci u povijesti ovog natjecanja. Messi je jedan od najvećih nogometaša svih vremena i još uvijek radi razliku na terenu. Što se Mbappéa tiče, njegov stil igre podsjeća me na mene iz najboljih dana. On je jedan od velikana modernog nogometa i prirodni nasljednik legendi ovog sporta“, zaključio je Ronaldo.