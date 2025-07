‘Ronaldo je fenomen, zatražite od njega bilo što i on će vam dati’

Podijeli :

AP Photo/Hussein Malla via Guliver

Cristiano Ronaldo, najbolji strijelac u povijesti Real Madrida, ostao je upamćen ne samo po trofejima i golovima, već i po velikodušnosti.

Bivši vratar Reala Kiko Casilla otkrio je u emisiji The After Show da je Ronaldo često darivao suigrače i klupsko osoblje skupim poklonima poput iPhonea i Apple Watcha, što su svi iznimno cijenili.

“On je fenomen, nadljudska osoba koja pomaže čak i posljednjem djetetu koje prođe kroz omladinski pogon”, rekao je nekadašnji vratar Kraljevskog kluba.

Casilla je dodao kako Ronaldo nikada nije javno govorio o svojim gestama jer mu nije bilo važno da se o tome zna, no svi u klubu bili su svjesni njegove velikodušnosti.

“Zatražite od njega bilo što i on će vam to dati. Najbolji primjer njegove velikodušnosti datira iz predsezonskog trening kampa u Sjedinjenim Državama. Kad smo išli u Sjedinjene Države na predsezonske pripreme, on bi kupio svim zaposlenicima – fizioterapeutima, zaštitarima itd. – iPhone iz te godine, Apple Watch iz te godine”, otkrio je Casilla.

Tijekom karijere, Cristiano Ronaldo izgradio je jednu od najimpresivnijih trofejnih kolekcija u povijesti nogometa. S Manchester Unitedom, između ostalog, je osvojio tri Premier lige, FA Cup i Ligu prvaka, dok je u Real Madridu dodao četiri naslova Lige prvaka, dvije La Lige te brojne druge trofeje. U Juventusu je uzeo dvije titule Serie A, a s Al-Nassrom – Arab Club Champions Cup.

Na reprezentativnoj razini predvodio je Portugal do povijesnih trofeja – Eura 2016. i Lige nacija 2019. i 2025. Osobno je osvojio pet Zlatnih lopti, četiri Zlatne kopačke te je najbolji strijelac u povijesti Lige prvaka i svih svjetskih reprezentacija, s više od 900 golova u karijeri.

