Romario: Brazil je bez Neymara samo još jedna prosječna momčad

Hoće li Neymar igrati za Brazil na Svjetskom prvenstvu ovoga ljeta pitanje je kojim se svjetski mediji, a ponajviše oni u Brazilu, bave gotovo svakodnevno.

Legenda Brazila Romario smatra da Brazil ne bi bio Brazil bez Neymara. Za njega je Neymar i dalje najvažniji igrač reprezentacije.

“Neymarov izostanak svakako je vrlo loša stvar za Brazil. Šesta titula bez njega svakako je teže dostižna“, rekao je Romario.

“Možemo se samo nadati da će fizički biti dobro i da će moći pružiti sve ono što on jest“, dodao je.

Romário je svjestan fizičkih problema koje Neymar ima već dulje vrijeme, ali vjeruje da je, bez obzira na to, on i dalje najvažniji igrač reprezentacije:

“Ne znam hoće li moći biti uz momčad bez ikakvih problema. Ali ako je Neymar na 70 posto svojih mogućnosti, to je već jako dobro – i tada može pomoći i tada može napraviti razliku.“

“Bez Neymara, reprezentacija Brazila, nažalost, samo je još jedna prosječna momčad“, zaključio je Romário.

Carlo Ancelotti od prvog dana preuzimanja brige o reprezentaciji Brazila ponavlja, i dalje ponavlja, da ne isključuje opciju da Neymar ponovno zaigra za nacionalnu momčad. No, što se tiče Svjetskog prvenstva, Ancelotti ističe da će Neymara pozvati samo ako bude u potpunosti zdrav i spreman.

Prošlo je gotovo dvije i pol godine otkako je Neymar posljednji put igrao za Brazil. Posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao je 17. listopada 2023. godine protiv Urugvaja, kada se ozlijedio.

Brazil je od tada, uz sve promjene u momčadi i oko nje, odigrao 26 utakmica te upisao 11 pobjeda, osam remija i sedam poraza.

Plasman na Svjetsko prvenstvo Brazil je izborio s petog mjesta, bio je na rubu odlaska u dodatne kvalifikacije, a kroz kvalifikacijski ciklus reprezentaciju su vodila čak četvorica izbornika.

Na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku Brazil će natjecanje započeti u Skupini C, u kojoj su još Maroko, Haiti i Škotska. Petostruki svjetski prvaci prvu će utakmicu igrati 13. lipnja protiv Maroka.