Roma iskoristila kikseve Milana i Napolija u borbi za drugo mjesto Serie A

xGiuseppexMaffiax 260222_SerieA_Roma-Cremonese_00973 via Guliver Image

Nogometaši Rome iskoristili su poraze Milana i Napolija, te pobjedom 3:0 protiv Cremonesea ostali u igri za drugo mjesto na ljestvici Serie A.

Presudila su dva kornera nakon kojih su Bryan Cristante u 59. i Evan Ndicka u 77. minuti zabili golove, a konačnih 3:0 postavio je Niccolo Pisilli u 86. minuti.

U prvom poluvremenu nije bilo golova. Roma je dominirala, ali nije uspjela probiti gostujući bunker. Najbliže vodstvu domaćin je bio u 35. minuti, no udarac Gianluce Mancinija je završio u okviru gola. S druge strane Cremonese u prvih 45 minuta nije imao niti jedan udarac prema suparničkim vratima.

Roma je zasluženo povela u 59. minuti. Lorenzo Pellegrini je izveo korner s desne strane, a Cristante glavom zabio za 1:0. U 77. minuti gledali smo sličan rasplet. Neil El Aynaoui je izveo korner, Cristante je produžio do Ndicke koji je nogom zabio za 2:0. Konačnih 3:0 postavio je Pisilli u 86. minuti.

Roma je iskoristila poraz Napolija koji je u Bergamu izgubio od Atalante sa 1-2, ali i Milana koji je na San Siru poražen od Parme s 0:1.