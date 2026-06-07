Argentina je spremna za obranu titule: I bez Messija upisali šestu uzastopnu pobjedu pred SP

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AP Photo/Sam Craft via Guliver

Nogometna reprezentacija Argentine uspješno je odradila generalnu probu uoči Svjetskog prvenstva, svladavši Honduras s rutinskih 2:0 u teksaškom gradu College Station.

Iako je izbornik Lionel Scaloni bio bez ozlijeđenog kapetana Lionela Messija, “Gaučosi” su bez većih problema kontrolirali utakmicu i postigli po jedan gol u svakom poluvremenu.

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Mrežu Hondurasa načeo je Lautaro Martinez u 37. minuti, kada je bio precizan s bijele točke. Pobjedu je u nastavku potvrdio Giuliano Simeone, koji je poentirao na asistenciju raspoloženog Martíneza.

Ovim trijumfom Argentina je potvrdila odličnu formu pred SP, upisavši i šestu uzastopnu pobjedu.

Nakon završetka kvalifikacijskog ciklusa, svjetski su prvaci nanizali šest slavlja u prijateljskim okršajima, i to sa samo jednim primljenim golom. U tom pobjedničkom nizu padali su Venezuela (1:0), Portoriko (6:0), Angola (2:0), Mauritanija (2:1), Zambija (5:0) i sada Honduras.