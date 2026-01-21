Rijeka raskinula ugovor s igračem kojeg je dovela prije pola godine

Rijeka je objavila da raskidaju ugovor.
Ofenzivac Omar Šarif Sijarić (24) i Rijeka sporazumno su raskinuli ugovor te on odlazi s Rujevice.
Omar se Rijeci pridružio na početku sezone, ali jedini nastup upisao je u 2. kolu Kupa protiv Maksimira (4:0).
“Omaru želimo puno sreće u nastavku karijere”, napisala je Rijeka.
Bivši mladi reprezentativac Crne Gore potpisao je s Rijekom ugovor do 2028. Riječ je o igraču rođenom i nogometno školovanom u Njemačkoj, koji je karijeru započeo u Pfullendorfu, nastavio u mlađim kategorijama Heidenheima, a zatim igrao za Türkgücü München i Erzgebirge Aue.
