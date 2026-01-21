Rijeka raskinula ugovor s igračem kojeg je dovela prije pola godine

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka je objavila da raskidaju ugovor.

Ofenzivac Omar Šarif Sijarić (24) i Rijeka sporazumno su raskinuli ugovor te on odlazi s Rujevice.

POVEZANO Htjeli su ga Dinamo, Hajduk i Rijeka, on je sada najbolji strijelac na Otoku

Omar se Rijeci pridružio na početku sezone, ali jedini nastup upisao je u 2. kolu Kupa protiv Maksimira (4:0).

“Omaru želimo puno sreće u nastavku karijere”, napisala je Rijeka.

Bivši mladi reprezentativac Crne Gore potpisao je s Rijekom ugovor do 2028. Riječ je o igraču rođenom i nogometno školovanom u Njemačkoj, koji je karijeru započeo u Pfullendorfu, nastavio u mlađim kategorijama Heidenheima, a zatim igrao za Türkgücü München i Erzgebirge Aue.