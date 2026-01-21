Htjeli su ga Dinamo, Hajduk i Rijeka, on je sada najbolji strijelac na Otoku

Podijeli :

xGrahamxHuntx PSI via Guliver

Slovenski napadač Žan Vipotnik je svojim nastupima u dresu Championshipa sada već privukao pozornost više od polovice klubova iz Premier lige. Slovenac je na vrhu ljestvice strijelaca u drugoligaškom nogometnom društvu na Otoku.

U tekućoj sezoni slovenski reprezentativac već je postigao 13 golova u 28 utakmica, a posljednji put je za Swansea zabio dva gola protiv Blackburna u okviru 28. kola Championshipa.

Swansea je kod kuće dočekao nekadašnjeg stalnog sudionika Premier lige i svladao ga s 3:1, a mrežu Blackburna načeo je upravo Vipotnik u 21. minuti, kada su domaći izveli uvježbanu akciju iz kornera, a on je odbijenu loptu mirno pospremio u mrežu.

Protivnik je u prvom poluvremenu izjednačio, no drugi dio susreta odvijao se u znaku velške momčadi.

U 50. minuti gosti su si sami zabili autogol za 2:1, a u 63. minuti Vipotnik je drugim pogotkom postavio konačan rezultat. Ovoga puta je nakon kornera ponovno bio na pravom mjestu te je na bližoj vratnici glavom pospremio loptu u mrežu. Štajerski napadač odigrao je cijelu utakmicu.

Nešto više od polovice sezone Swansea se nalazi na 15. mjestu, sedam bodova dijeli ih od sedmog mjesta koje nakon regularnog dijela donosi dodatne kvalifikacije za ulazak u Premier ligu, no u izuzetno izjednačenom natjecanju imaju i svega osam bodova prednosti ispred crvene zone koja vodi u League One.

Vipotnik je na Otoku od ljeta 2024., u Swansea je stigao kao slobodan igrač nakon što je njegov prethodni klub Bordeax propao, otpustio igrače i postao amaterski klub. Slovenac je bio i želja hrvatskih klubova, svojevremeno dok je još bio u Sloveniji i nastupao u dresu NK Maribora htjeli su ga Dinamo, Hajduk i Rijeka, a pričalo se i da ga hrvatski klubovi žele i nakon epizode u Bordeauxu.

U sezoni 2022./2023. bio je najbolji strijelac slovenske Prve lige s 20 golova, nakon čega je otišao u Bordeaux za 2,7 milijuna eura.