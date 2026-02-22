UŽIVO

OD 17:45 HAJDUK – RIJEKA Hajduk traži osvetu nakon 0:5, Livaja kreće od prve minute!

Nogomet 22. velj 202615:53 > 16:20 0 komentara
Robert Matić / Hajduk.hr

U posljednjem susretu 23. kola SuperSport HNL-a igraju HNK Hajduk Split i HNK Rijeka. Splićani traže tri boda kako bi ostali u priključku s vodećim GNK Dinamo Zagreb, dok Rijeka želi smanjiti zaostatak za drugoplasiranim Hajdukom. Podsjetimo, u ovosezonskim Jadranskim derbijima uspješnija je Rijeka: prvi dvoboj na Poljudu završio je 2:2, a potom je aktualni prvak Hrvatske na Rujevici uvjerljivo slavio 5:0.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

TIJEK DOGAĐAJA:

16:19

Stigli su sastavi

Hajduk: Silić; Sigur, Raci, Šarlija, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Pukštas, Šego, Brajković - Livaja

Rijeka: Zlomislić; Radeljić, Majstorović, Devetak - Oreč, Dantas, Gojak, Petrović - Vignato, Fruk - Adu-Adjei

15:59

Sanchez: Ovo nije obična utakmica

Rijeka je u četvrtak na Cipru pobijedila Omoniju 1:0 u prvoj utakmici playoffa Konferencijske lige, a u nedjelju od 17:45 sati u 23. kolu SHNL-a gostuje u Splitu kod Hajduka u Jadranskom derbiju.

OVDJE pogledajte kako je utakmicu najavio trener Rijeke, Victor Sanchez.

15:57

Garcia je najavio derbi na Poljudu

Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia:

Što je sve rekao te što očekuje, pogledajte OVDJE

15:54

Hajduk traži osvetu

Rijeka i Hajduk ove godine igrali su dvaput. Prvi susret na Poljudu završio je s 2:2, a Rijeka je na Rujevici nanijela najteži poraz Hajduku ikada u ligi. Bilo je 5:0

15:52

Tko nedostaje Rijeci i Hajduku?

U sastavu HNK Hajduk Split neće biti suspendiranog Ante Rebić, kao ni ozlijeđenih Iker Almena, Ivica Ivušić i Bruno Durdov.

Kod HNK Rijeka zbog suspenzije izostaju Justas Lasickas i Ante Matej Jurić, dok je zbog ozljede izvan kadra Noel Bodetić.

15:51

Tko je favorit?

Hajduk je favorit kako to pokazuje tablica, a i domaćini su

  • HAJDUK 2.00
  • REMI 3.60
  • RIJEKA 4.50
15:50

Sudac?

Glavni sudac utakmice je Dario Bel.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet