OD 17:45 HAJDUK – RIJEKA Hajduk traži osvetu nakon 0:5, Livaja kreće od prve minute!

U posljednjem susretu 23. kola SuperSport HNL-a igraju HNK Hajduk Split i HNK Rijeka. Splićani traže tri boda kako bi ostali u priključku s vodećim GNK Dinamo Zagreb, dok Rijeka želi smanjiti zaostatak za drugoplasiranim Hajdukom. Podsjetimo, u ovosezonskim Jadranskim derbijima uspješnija je Rijeka: prvi dvoboj na Poljudu završio je 2:2, a potom je aktualni prvak Hrvatske na Rujevici uvjerljivo slavio 5:0.
Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
16:19
Stigli su sastavi
Hajduk: Silić; Sigur, Raci, Šarlija, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Pukštas, Šego, Brajković - Livaja
Rijeka: Zlomislić; Radeljić, Majstorović, Devetak - Oreč, Dantas, Gojak, Petrović - Vignato, Fruk - Adu-Adjei
15:59
Sanchez: Ovo nije obična utakmica
Rijeka je u četvrtak na Cipru pobijedila Omoniju 1:0 u prvoj utakmici playoffa Konferencijske lige, a u nedjelju od 17:45 sati u 23. kolu SHNL-a gostuje u Splitu kod Hajduka u Jadranskom derbiju.
OVDJE pogledajte kako je utakmicu najavio trener Rijeke, Victor Sanchez.
15:57
Garcia je najavio derbi na Poljudu
Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia:
Što je sve rekao te što očekuje, pogledajte OVDJE
15:54
Hajduk traži osvetu
Rijeka i Hajduk ove godine igrali su dvaput. Prvi susret na Poljudu završio je s 2:2, a Rijeka je na Rujevici nanijela najteži poraz Hajduku ikada u ligi. Bilo je 5:0
15:52
Tko nedostaje Rijeci i Hajduku?
U sastavu HNK Hajduk Split neće biti suspendiranog Ante Rebić, kao ni ozlijeđenih Iker Almena, Ivica Ivušić i Bruno Durdov.
Kod HNK Rijeka zbog suspenzije izostaju Justas Lasickas i Ante Matej Jurić, dok je zbog ozljede izvan kadra Noel Bodetić.
15:51
Tko je favorit?
Hajduk je favorit kako to pokazuje tablica, a i domaćini su
- HAJDUK 2.00
- REMI 3.60
- RIJEKA 4.50
15:50
Sudac?
Glavni sudac utakmice je Dario Bel.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!